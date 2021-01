Cei (Idea Service): “Rilancio del turismo, opportunità dall’Ue”

Se parliamo di unione europea e fondi per la ripartenza il pensiero va immediatamente anche al turismo che sul nostro territorio è protagonista indiscusso dell’economia e che soffre mesi di chiusure ed incertezze per il futuro.

“La grande novità dopo anni di crisi, tensioni sociali e tra stati è che l’Unione Europea si è dimostrata finalmente capace di un accordo per finanziare con 750 miliardi l’iniziativa Next Generation Ue – spiega Lido Cei, amministratore di Idea Service – adesso il nostro paese deve essere in grado di interpretare al meglio il cambio di passo europeo e il settore del turismo non può e non deve essere da meno. Ambiente e digitale sono anche in questo caso le due frontiere di crescita e sviluppo”.

Ma per il turismo ci sono già in pista numerose agevolazioni a partire dal bonus facciate al 90%, ottimo strumento per un restyling in vista della ripartenza nella stagione 2021.

“Come sempre è necessario pianificare, progettare, ottenere permessi, preventivare spese, predisporre le necessarie documentazioni – spiega Lido Cei – insomma essere pronti per non perdere l’occasione. Ora o mai più questo è il momento giusto per questo tipo di percorso”.

Il bonus facciate inoltre grazie all’art. 121 della Legge 77/2020 è cedibile a terzi comprese banche ed assicurazioni consentendo di rientrare immediatamente di gran parte della liquidità investita.

“Ovviamente – prosegue Lido Cei – per far questo servono esperienza e professionalità ma la ripartenza in generale non può prescindere da questo. Niente può e deve essere lasciato all’improvvisazione. Dobbiamo essere veloci ed efficaci nel pensare e progettare il futuro, imparare a governare le trasformazioni senza subirle”.