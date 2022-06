I talenti toscani all’estero. E’ di Massarosa Nicola Ernesto Rinaldi, che vive e lavora a Londra. Il giovane si è trasferito nel Regno Unito, dove si è laureato in composizione di musica contemporanea.

“La fine di maggio” è l’ esordio di questo giovane cantautore e produttore che all’alba dei trent’anni fra il 2020 e il 2021 inizia a lavorare a questa nuova pagina musicale, componendo e producendo il suo primo progetto in italiano.

Foto 2 di 2



Il progetto dai colori accesi e dalle tonalità pop nasce da un esigenza del cantautore di esportare la propria voglia di giocare e di mettersi alla prova, divertendosi nel farlo. I brani mescolano elettronica leggera confluendo in un immaginario che richiama al synth pop degli anni 80, piacevolmente inquinato però, da influenze indie primo decennio degli anni 2000, conformandosi simultaneamente alle esigenze del pop contemporaneo italiano. Il tutto sfociando in un blend liricamente emotivo il cui scopo è quello di invitare l’ascoltatore a lasciarsi andare al proprio passaggio, alla ricerca personale ma anche al divertimento vivendo a pieno se stessi.

Residente a Londra dal 2012, Nicola Ernesto Rinaldi, conosciuto come La Fine di Maggio, cresce artisticamente influenzato dalla morfologia sub-culturale inglese esplorando generi come l’indie dei Libertines nella sua fase adolescenziale per poi muoversi verso un mondo meno concreto esplorando generi come l’ambient di Fennesz e Gas, fino all’Idm firmata Warp, sperimentando continuamente alla ricerca della propria identità artistica.

Nicola si laurea nel 2019 con il massimo dei voti all’Icmp (institute of contemporary music performance), dove sotto la guida di insegnanti come Erika Footman( Skunk Anansie,MIKA), Lorenzo De Feo ( Mel B), affina la sua identità musicale, crescendo come cantautore, performer e produttore. Scrive compone e suona con la band Alt/indie Delivery Office fra le migliori underground venues di Londra fra cui The Dublin Castle (The Clash, Amy Winehouse, madness), Nambucca( the Libertiens, Mac De Marco, the Wombats) Hope and Anchor (U2, Joy Division), the shackewells arms. Ad oggi Nicola si ritrova a rilasciare il suo primo progetto in italiano sempre rimanendo fermo al suo credo personale, vivendo la propria ricerca artistica for una constante evoluzione sonora.