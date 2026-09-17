Peste suina africana, 645 focolai dall’inizio dell’anno nei cinghiali in Toscana e due in allevamenti domestici

Proseguono le attività di contrasto alla peste suina africana (Psa) al fine di contenere la diffusione del virus e tutelare il patrimonio zootecnico. Le azioni sono coordinate dalla Regione Toscana e dal commissario straordinario regionale per la Psa secondo le indicazioni del commissario straordinario nazionale.

Oggi (17 settembre( a Palazzo Strozzi Sacrati il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il commissario Giorgio Briganti hanno fatto il punto della situazione.

Dal gennaio al 14 settembre sono stati individuati 645 focolai nei cinghiali. Negli allevamenti domestici sono invece stati registrati due focolai, a Comano, in provincia di Massa-Carrara, alla fine di giugno, e a San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, nel mese di luglio.

Le attività sin qui svolte interessano in particolare i Comuni compresi nelle cosiddette zone di restrizione, cioè nelle aree dove la presenza della malattia richiede specifiche misure di controllo e prevenzione, e che si trovano nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Prato, Pisa e Firenze.

“Sono convinto – ha detto il presidente Giani – che grazie alla misure che abbiamo messo in atto insieme al commissario Briganti riusciremo a contenere il più possibile gli effetti di questa malattia. Tra queste azioni, penso per esempio al sistema di barriere predisposte per impedire i passaggi dei cinghiali attraverso le grandi arterie viarie come la A11 o la Fi-PiLi – al fine di impedire il contagio nelle aree più a sud della regione. Grazie a questa e all’insieme di tutte le altre attività vogliamo contenere il più possibile questa patologia e evitare che il contagio arrivi soprattutto negli allevamenti con potenziali danni a un settore che invece vogliamo conservare e valorizzare”.

La peste suina africana è una malattia virale che colpisce cinghiali e suini domestici, altamente contagiosa e spesso letale per gli animali, ma che non si trasmette all’uomo. Il virus può inoltre persistere nell’ambiente e nei materiali contaminati, rendendo particolarmente importanti la tempestiva rimozione delle carcasse e le misure di biosicurezza negli allevamenti.

Per questi motivi la strategia di contrasto, in linea con il Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana nel sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna approvato con l’ordinanza 7/2026 del commissario straordinario nazionale, si sviluppa principalmente su tre direttrici: ricerca delle carcasse, riduzione della popolazione di cinghiali e rafforzamento della biosicurezza degli allevamenti.

È stata intensificata la ricerca attiva delle carcasse, anche grazie all’impiego di unità cinofile composte da cani addestrati alla ricerca e dai loro conduttori, promosse dal commissario straordinario nazionale con il supporto di Enci. Il recupero e lo smaltimento delle carcasse contribuiscono infatti a ridurre la pressione virale nell’ambiente e a raccogliere dati utili al monitoraggio dell’epidemia. Proseguono inoltre le attività di riduzione della popolazione di cinghiali, con il contributo del mondo venatorio. In alcune fasce di territorio, l’obiettivo strategico arriva fino al 150 per cento dei prelievi effettuati nell’anno precedente. Sul fronte della biosicurezza degli allevamenti, è stata istituita una task force di medici veterinari incaricata di rafforzare gli standard di prevenzione nelle aziende toscane. In collaborazione con le associazioni di categoria vengono inoltre organizzate attività formative rivolte agli operatori del settore.

Accanto alle azioni sul campo proseguono le attività di informazione e coordinamento con Anci Toscana, i sindaci dei Comuni interessati, Prefetture e Forze di polizia, oltre alla predisposizione di apposita cartellonistica nelle aree sottoposte a restrizione.

In questo quadro si inserisce la nuova ordinanza firmata la scorsa settimana dal presidente della Regione, che rende operativa la gestione delle risorse assegnate dal commissario straordinario nazionale per gli abbattimenti e le misure di mitigazione.