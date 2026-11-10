La novità
A Borgo a Mozzano si sperimenta il piano regionale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità
La fase pilota coinvolge nove Comuni toscani: obiettivo garantire un’occupazione e venire incontro ai datori di lavoro
Entra ufficialmente nella fase operativa il Piano Futuro Inclusivo, la misura promossa dalla Regione insieme ad Arti per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e supportare le imprese nell’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 68 del 1999. L’avvio della sperimentazione è stato presentato a Firenze durante il convegno La Toscana del lavoro inclusivo, nell’ambito della Fiera Toscana del lavoro alla Fortezza da Basso, e sarà al centro di un seminario di approfondimento rivolto a datori di lavoro e cooperative sociali.
La fase pilota coinvolge nove amministrazioni comunali del territorio regionale, tra cui figura anche Borgo a Mozzano, insieme a Firenze, Prato, Massa, Montemurlo, Sovicille, Poggibonsi, Fucecchio e Barberino di Mugello. L’obiettivo della misura è duplice: garantire il diritto al lavoro delle persone più fragili, arginando al contempo la tendenza di alcuni datori di lavoro a preferire il pagamento delle sanzioni rispetto agli obblighi di assunzione per le categorie protette, e sostenere le aziende attraverso un modello di sinergia tra enti locali, servizi per l’impiego e cooperative.
Il meccanismo operativo prevede che i Comuni coinvolti individuino servizi di pubblica utilità, come la manutenzione delle aree verdi o dei parchi, pubblicando appositi bandi a cui le aziende potranno aderire come sponsor di servizio a valenza sociale. L’impresa interessata, facendosi carico delle spese contrattuali, affiderà la commessa a una cooperativa sociale di tipo B o a un consorzio, che provvederà all’assunzione della persona con disabilità garantendo un inserimento protetto e mirato. Il percorso si fonda su un accordo trilaterale tra l’azienda, i servizi per l’impiego competenti e la cooperativa sociale, con una durata minima della commessa fissata a 12 mesi.
La misura punta a coinvolgere anche il tessuto associativo ed ecclesiastico, registrando l’interesse della Conferenza episcopale toscana a valutare una partecipazione attiva al piano attraverso le proprie strutture.