A Borgo a Mozzano si sperimenta il piano regionale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Entra ufficialmente nella fase operativa il Piano Futuro Inclusivo, la misura promossa dalla Regione insieme ad Arti per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e supportare le imprese nell’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 68 del 1999. L’avvio della sperimentazione è stato presentato a Firenze durante il convegno La Toscana del lavoro inclusivo, nell’ambito della Fiera Toscana del lavoro alla Fortezza da Basso, e sarà al centro di un seminario di approfondimento rivolto a datori di lavoro e cooperative sociali.