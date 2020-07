Vampate e sudate notturne post menopausa possono segnalare il rischio cardiovascolare

Una nuova ricerca australiana ha scoperto che le donne in post menopausa che soffrono di vampate di calore e sudore notturno potrebbero avere il 70% in più di probabilità di vivere un evento cardiovascolare come infarto, angina e ictus.

Effettuata da ricercatori australiani dell'Università del Queensland, la nuova ricerca ha esaminato i dati raccolti su 23.365 donne per indagare se avere vampate di calore e sudorazioni notturne, noto anche come sintomi vasomotori (VMS), è collegato a un maggior rischio di eventi cardiovascolari non mortali.

Il gruppo di scienziati ha registrato quale delle donne negli studi ha sperimentato VMS e se ha descritto la frequenza dei loro sintomi (mai, raramente, a volte e spesso) e la gravità (lievi, moderati o gravi). È stato anche notato il momento in cui le donne hanno sperimentato i VMS e se era prima o dopo la menopausa, così come le loro esperienze di problemi cardiovascolari.

I risultati, pubblicati sull’American Journal of Obstetrics and Gynecology, hanno mostrato che sebbene non vi fosse alcuna prova di un legame tra la frequenza con cui le donne avevano vampate di calore e malattie cardiovascolari, le donne che riferivano di avere sudorazioni notturne “a volte” o ” spesso “aveva un rischio maggiore di eventi cardiovascolari importanti.

Tuttavia, il team sottolinea che il rischio è più legato alla gravità dei sintomi (vampate e sudorazione notturna abbondante): le donne che presentano VMS grave hanno più del doppio delle probabilità di manifestare un evento cardiovascolare non fatale rispetto alle donne che non avevano sintomi. Inoltre, le donne che hanno riportato gravità sia per le vampate di calore che per la sudorazione notturna hanno mostrato un rischio maggiore di malattie cardiovascolari rispetto a quelle con sole vampate di calore o solo sudorazioni notturne.

Non importava a quale età le donne avessero la VMS. Le partecipanti che avevano sperimentato la VMS sia prima che dopo la menopausa hanno mostrato un aumentato rischio di eventi cardiovascolari avversi rispetto alle donne che non soffrivano affatto di VMS.

“Fino ad ora, non era chiaro se il VMS fosse associato a malattie cardiovascolari, ma ora sappiamo che è vero”, ha detto l’autore Dr. Dongshan Zhu. L’autore senior dello studio, la professoressa Gita Mishra, ha anche aggiunto che “Questa ricerca aiuta a identificare le donne a rischio più elevato per lo sviluppo di eventi cardiovascolari e che potrebbero aver bisogno di un attento monitoraggio nella pratica clinica”.