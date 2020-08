Anti-age e anti-cedimento per una pelle giovane sempre

Con l’avanzare dell’età è normale che la pelle perda elasticità e levigatezza mostrando in modo progressivamente più evidente i primi segni del tempo. Questo dipende dalla ridotta capacità naturale di produrre elastina e collagene e dalla crescente disidratazione a cui le cellule dell’epidermide con l’età sono sottoposte.

Il tempo non si può fermare, ma i suoi effetti possono rallentare e le sue manifestazioni più vistose ridursi con i giusti trattamenti. Ciò che serve è scegliere prodotti consoni alle esigenze specifiche del proprio tipo di pelle e della propria età e assicurare un’applicazione quotidiana costante e corretta.

Inoltre è bene seguire uno stile di vita sano e attenersi a qualche semplice regola che vediamo di seguito.

Come mantenere una pelle giovane

I migliori trattamenti anti-age attenuano le rughe, diminuiscono sensibilmente le macchie dovute all’età e migliorano levigatezza ed elasticità della pelle.

Tutto ciò viene comunque rafforzato se combinato con le giuste precauzioni e l’attenzione a piccoli accorgimenti estremamente utili per rallentare il processo di invecchiamento cutaneo.

Uno dei primi suggerimenti da seguire è svolgere con regolarità attività fisica che mantenga vitale l’organismo. Bastano 30 minuti di camminata al giorno non solo per favorire il mantenimento di una buona linea ma anche per ossigenare la pelle nel più completo modo possibile.

Altra buona regola è esfoliare la pelle periodicamente, magari con cadenza settimanale, per eliminare cellule morte o residui di make-up e mantenere l’epidermide elastica e pura in profondità. Grazie a un peeling esfoliante i pori si restringono e la pelle appare levigata, tonificata e luminosa.

Una dieta bilanciata e sana aiuta la pelle a mantenersi vitale. Cibi carichi di grassi e zuccheri aumentano infatti la glicazione che opera nelle cellule riducendo collagene ed elastina. Per questo sarebbe bene optare sempre per frutta e verdure fresche e prediligere alimenti nutrienti poveri di grassi. Cercare di abolire lo stress metabolico è uno dei modi più influenti per ridurre l’invecchiamento che in base allo stile di vita e al tipo di alimentazione adottato può accelerare o rallentare significativamente.

Bere molto aiuta a mantenere la pelle idratata a lungo evitandone secchezza e perdita di turgore.

Anche i giusti trattamenti cosmetici anti-età, naturalmente, contribuiscono ad una pelle levigata, soda e luminosa. Basta sceglierli nel modo giusto e applicarli con costanza.

Anti-età Age Perfect di L’Oréal Paris

Tra le migliori linee sul mercato Age Perfect di L’Oréal propone una serie di prodotti concepiti per pelli mature. Dalla crema anti-cedimento che leviga i contorni del volto migliorando la tonicità dell’ovale e mantenendo i tessuti elastici e turgidi al siero concentrato passando per il trattamento contorno occhi e le creme viso notte.

Ogni singolo trattamento è volto a migliorare l’elasticità cutanea che, a partire dai 50 anni, si riduce progressivamente rendendo i tratti del volto meno definiti e tonici e marcando la pelle con rughe e segni di espressione. Nel momento in cui la la micro-circolazione cutanea rallenta e la pelle tende a perdere il suo colore naturale vedendo l’insorgere di macchie più scure i trattamenti Age Perfect restituiscono all’epidermide tonicità e resistenza mantenendo il giusto livello di idratazione e un nutrimento costante.

Tutto ciò consente di ridurre le macchie superficiali, ritrovare un colorito uniforme e luminoso e favorire il turnover cellulare mantenendo la pelle sana e bella ad ogni età.