Come riconoscere e gestire l’incontinenza

La perdita involontaria di urina prende il nome di incontinenza urinaria, un problema che può riguardare sia gli uomini che le donne. A seconda dei casi e del livello di gravità del disturbo le perdite possono essere di poche gocce o riguardare il contenuto totale della vescica: in ogni situazione, però, esse sono fonte di disagio specialmente sotto il profilo delle relazioni sociali. In effetti con il trascorrere del tempo le persone che hanno problemi di incontinenza rischiano di isolarsi per non vivere situazioni imbarazzanti, evitando qualsiasi genere di relazione con le altre persone per il timore che amici, conoscenti ed estranei si possano rendere conto del disagio, anche solo a causa dei cattivi odori.

L’incontinenza urinaria da sforzo

L’incontinenza urinaria da sforzo, nota anche come incontinenza urinaria da stress, è quella che si verifica nel momento in cui un particolare movimento, come per esempio quello innescato da uno starnuto o da un colpo di tosse anche piccolo, causa un incremento della pressione intra-addominale per effetto del quale si verificano delle perdite di urina involontarie. Si tratta di una tipologia di incontinenza urinaria che nella maggior parte dei casi è provocata da una situazione di debolezza della muscolatura pelvica, le cui cause possono essere molteplici: nelle donne, per esempio, può essere dovuta alla rimozione dell’utero, alla gravidanza o al parto, oltre che al semplice trascorrere degli anni.

Gli altri tipi di incontinenza urinaria

Si parla di incontinenza urinaria da urgenza, invece, quando il soggetto avverte una necessità impellente, e che non può più essere rinviata, di urinare. Nella maggior parte dei casi questo genere di disturbo è la conseguenza di problemi alla prostata per gli uomini o di infezioni del tratto urinario. Ci sono, poi, i casi di incontinenza urinaria mista, quando l’incontinenza da urgenza va a sommarsi a quella da stress.

I prodotti per incontinenza di Amioagio.it

Come fare a convivere con l’incontinenza

Non è detto che la convivenza con l’incontinenza debba essere sempre e comunque fonte di rinunce, di sacrifici o di disagi: basta trovare i prodotti giusti per rimediare. Sia nel caso dell’incontinenza maschile che nel caso di quella femminile, per esempio, si possono trovare sul mercato diversi tipi di assorbenti, che si distinguono a seconda del livello di assorbenza, delle dimensioni e del formato. Il pregio di tali prodotti va individuato nel fatto che non si limitano ad assorbire le perdite di urina, ma sono dotati di particolari molecole anti odore che permettono, appunto, di limitare la diffusione degli odori.

Perché si soffre di incontinenza urinaria

Tra le donne, in molte circostanze i problemi di incontinenza urinaria sono la conseguenza di cambiamenti fisici che possono essere causati da una cistite, dalla gravidanza, dalla rimozione dell’utero, dalla menopausa o dal parto. Non va dimenticato che le infezioni urinarie innescano l’esigenza di urinare di frequente, anche nelle ore notturne, per effetto di un incremento della produzione di urine. Per quel che riguarda gli uomini, invece, non di rado i problemi in questo ambito hanno a che fare con la prostata e con l’aumento delle sue dimensioni, per effetto del quale il transito delle urine viene ostacolato. Pertanto la vescica non si svuota del tutto e ne derivano infezioni urinarie.

Gli assorbenti per l’incontinenza

Gli assorbenti per l’incontinenza sono disponibili sia in versione maschile che in versione femminile, e in entrambi i casi sono studiati per assecondare le caratteristiche anatomiche dei due sessi. Per gli uomini, per esempio, esistono assorbenti a forma di conchiglia e assorbenti con forma sagomata a cappuccio. I prodotti si distinguono, inoltre, in base all’entità delle perdite urinarie, che possono essere piccole o più consistenti.