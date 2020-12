Creme, cosmetici e pomate alla cannabis: che benefici e come farli in casa

Le pomate alla cannabis sono l’ultimo trend in fatto di cosmesi naturale, portate alla ribalta come sono state da VIP, personaggi famosi e dello spettacolo. Sono davvero efficaci, però, e che benefici hanno rispetto ai cosmetici più tradizionali? Proviamo a capirne di più.

I famosi recettori CB1 e CB2, che permettono al cannabidiolo e ad altri derivati dalla Cannabis di interagire con il sistema endocannabinoide umano, si trovano anche sulla pelle: è per questo che molte formulazioni di CBD, come l’olio per esempio, sono adatte anche a un uso topico. Applicare delle pomate alla cannabis permette, insomma, di godere di alcune proprietà – come quelle antidolorifiche, antiossidanti, idratanti – dei cannabinoidi e, se si tratta di pomate e creme al CBD, di quelle specifiche del cannabidiolo. Soprattutto quest’ultimo principio attivo, del resto, è stato spesso oggetto di studi, ormai verificati e considerati unanimemente attendibili dalla comunità scientifica, che ne indagavano i benefici nel trattamento di disturbi a carico della pelle come la psoriasi per esempio o l’acne, anche nelle sue forme più gravi e croniche. Di pomate alla cannabis, insomma, non ne esistono solo a scopo cosmetico.

Non solo pomate alla cannabis, alla scoperta dei cosmetici al CBD da fare in casa

Sebbene sia innegabile che questo campo, quello della cosmesi naturale e bio a base di cannabis light, è oggi uno dei più redditizi. Nei negozi specializzati ci sono scaffali pieni e una varietà di scelta fino a qualche anno fa impensabile per quanto riguarda, appunto, creme viso alla cannabis, sieri a base di olio CBD, maschere al cannabidiolo. La maggior parte sfruttano due proprietà fondamentali dei cannabinoidi, a cui per altro si è già accennato: quella antinfiammatoria e quella antiossidante. Creme e pomate alla cannabis, anche delle più commerciali e che si trovano in profumeria, cioè possono essere utilizzate per dare un aspetto più riposato e vitale alla pelle, soprattutto quando la stessa rischia di essere stressata dagli agenti inquinanti a cui si è esposti ogni giorno o dal trucco se non si dà la giusta attenzione allo struccarsi. Tutti i cosmetici a base di CBD giocano, poi, un effetto idratante e sono adatti, per questo, alle pelli abbronzate e che hanno bisogno di ristoro dal troppo sole. Ancora, esistono oggi in commercio alcune pomate alla cannabis a effetto anti-age, utili per contrastare i primi effetti del tempo sulla pelle: non è un mistero, del resto, che il cannabidiolo e altri cannabinoidi giochino nel contrasto ai radicali liberi.

Chi non ami particolarmente i cosmetici già pronti, tra l'altro, potrebbe fare in casa le proprie creme a base di CBD. Sono di semplice realizzazione: si può acquistare l'olio di CBD, scegliendo di volta in volta la concentrazione di cui si necessita. A questo punto l'unica cosa che rimane da fare è mischiare l'olio di cannabidiolo ai propri cosmetici preferiti – soprattutto se si tratta di un olio CBD ad alta potenza bastano poche gocce e, per facilitare la conservazione delle pomate alla cannabis così ottenute sarebbe il caso di procedere di volta in volta e con piccoli quantitativi – per godersene tutto il profumo e l'efficacia, con un piccolo ma non indifferente plus.