Pigiami e intimo: con quale frequenza andrebbero igienizzati?

Ogni quanto tempo è necessario lavare la biancheria intima, le lenzuola e i pigiami? È una domanda che è facile porsi, soprattutto quando si va a vivere da soli e si affronta per la prima volta la lavatrice.

Proviamo a dare una risposta definitiva. Nonostante spesso i pareri siano discordanti, capire quando e come lavare pigiami e intimo è di fondamentale importanza. Non è soltanto una questione di organizzazione domestica, infatti, quanto – soprattutto – di igiene.

In particolare se si stanno facendo i conti con un disturbo intimo, come una cistite o un’infezione da candida, diventa imprescindibile lavare i capi con molta attenzione, separandoli da quelli del resto dei conviventi. Funghi e batteri, infatti, possono sopravvivere e proliferare anche sugli indumenti intimi, se non opportunamente lavati e igienizzati, e trasferirsi su diverse superfici.

Come igienizzare pigiami e lenzuola

Per quanto riguarda l’igienizzazione dei pigiami, la risposta a “quanto spesso occorre lavarli?” è: dipende.

La frequenza di lavaggio di questi indumenti, infatti, varia a seconda di alcuni fattori:

quanto a lungo indossiamo il pigiama?

quali attività svolgiamo con il pigiama indosso?

con quale frequenza laviamo, oltre al pigiama, anche le lenzuola?

di quale tessuto è fatto il pigiama che indossiamo?

In generale, si può dire che il pigiama andrebbe cambiato ogni tre o quattro giorni circa, specie se si svolgono altre attività, oltre al semplice dormire, con questo indumento indosso, come ad esempio studiare, fare le pulizie, cucinare, e così via. Soprattutto se il pigiama è in tessuto sintetico, è consigliabile cambiarlo spesso, poiché fa sudare di più e traspirare meno la pelle.

Se però si adotta la corretta abitudine di farsi la doccia una volta al giorno, specie se di sera, allora il pigiama rimarrà fresco e utilizzabile per qualche giorno in più. In ogni caso, meglio cambiarsi i vestiti per svolgere le suddette faccende domestiche e non superare mai la settimana di utilizzo.

Inoltre, come già accennato, la frequenza di lavaggio dei pigiami è strettamente legata a quella delle lenzuola. Queste ultime, infatti, sono il ricettacolo diretto del nostro sudore, delle altre secrezioni di pelle e capelli, nonché di colpi di tosse e starnuti.

Sono in pratica il luogo ideale per la proliferazione dei batteri, poiché creano un ambiente che rimane caldo e umido per tutto il tempo che vi dormiamo dentro.

Ai batteri e ai funghi che naturalmente “vivono” tra le nostre lenzuola, si aggiungono poi acari e pollini: ecco perché è importante lavare e igienizzare le lenzuola all’incirca una volta a settimana.

Anzi, occorre tenere conto anche delle diverse stagioni. In estate, ad esempio, quando si suda molto, si può avere bisogno di avere lenzuola e pigiami freschi più spesso, quindi i lavaggi dovranno avvenire almeno ogni quattro o cinque giorni.

Una buona prassi per far durare di più lenzuola e pigiami è quella di far loro “prendere aria” il più possibile.

Ciò significa che le lenzuola non andrebbero semplicemente tirate su al mattino, ma andrebbe disfatto il letto per farlo arieggiare un po’ prima di essere rifatto. Facendo ciò, la temperatura delle lenzuola si abbasserà, diminuendo l’umidità e limitando così la sopravvivenza dei batteri.

Per quanto riguarda il lavaggio, meglio optare per temperature elevate. Non si tratta soltanto di lavare, ma di igienizzare i tessuti, e per farlo servono le alte temperature.

Prima di lanciarsi in lavaggi a 90°, meglio leggere le etichette, però: non tutti i tessuti sopportano temperature tanto elevate e si rischierebbe di rovinarli.

I capi bianchi e in cotone, se semplici e non decorati con pizzi e altri elementi delicati, possono essere lavati a 90°, mentre per gli altri tessuti, specie se colorati, meglio non superare i 60°, che saranno comunque sufficienti per igienizzare.

Come igienizzare gli indumenti intimi

Il discorso cambia per i capi di biancheria intima. Si tratta infatti di indumenti che sono costantemente a stretto contatto con una zona delicata del nostro corpo, ambiente ideale per la proliferazione dei batteri. Per questa ragione, il ricambio di biancheria intima, così come l’igiene, deve avere cadenza quotidiana.

La cosiddetta “flora microbica” delle zone intime, infatti, si trasferisce ai vestiti tramite sfregamento. Su di essi prolifera, si accumula, e con il passare delle ore finisce per produrre il classico cattivo odore, che nel tempo si fa più intenso: un motivo in più per lavare i capi intimi con una certa frequenza.

Quando si tratta di biancheria intima, soprattutto per quanto riguarda gli slip, è meglio preferire indumenti in cotone o in seta rispetto ai sintetici. I tessuti in fibre naturali, infatti, sono più traspiranti, si mantengono più asciutti e non provocano frizioni, aiutando così a limitare la colonizzazione da parte di funghi e batteri, e quindi anche la comparsa di eventuali infezioni intime. Meglio optare poi per capi bianchi e non colorati, poiché i coloranti per tessuti possono provocare allergie o irritazioni a chi ha la pelle molto delicata.

Per il lavaggio in lavatrice, è importante separare la biancheria dal resto degli indumenti, in modo da poter ricorrere a temperature più alte. È meglio, inoltre, optare per detersivi biologici senza tensioattivi o altri elementi aggressivi.

Un altro modo per igienizzare al meglio gli indumenti intime è il lavaggio con ossigeno attivo, che garantisce una maggiore disinfezione. In quanto efficace battericida e fungicida, l’ossigeno attivo permette inoltre di lavare i capi anche a temperature non elevate – addirittura anche solo a 40° – il che permetterà di preservare i capi più a lungo.