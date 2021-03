I cosmetici alla bava di lumaca sono sulla bocca (pelle) di tutti!

Bava di lumaca non significa soltanto crema viso: basandosi sulle note proprietà benefiche di questo ingrediente naturale, Bioluma ha sviluppato una linea completa di cosmetici alla bava di lumaca pensati per la cura di viso, corpo e capelli.

Frutto di una ricerca decennale iniziata tanto tempo fa in terra cilena, l’impiego della bava di lumaca ha progressivamente trovato applicazione all’interno dell’industria cosmetica italiana, dando la possibilità a uomini e donne di tutte le età di prendersi cura dell’aspetto della propria pelle con soddisfazione.

Bioluma e l’allevamento responsabile

Gli allevamenti di Bioluma sorgono nel cuore della campagna toscana. Le chiocciole crescono in un contesto naturale ed equilibrato, monitorate durante il loro intero ciclo di vita. Sulla base di una filosofia green, l’estrazione della bava di lumaca viene effettuata manualmente, senza arrecare alcun danno agli animali. Una volta raccolta, essa viene purificata e microfiltrata per essere venduta in forma pura o contenuta all’interno di varie soluzioni cosmetiche.

Perchè usare la bava di lumaca: funzioni e benefici

I prodotti Bioluma nascono con l’obiettivo di sfruttare i benefici noti delle numerose componenti contenute all’interno della bava di lumaca. Tra di esse rientrano preziose sostanze funzionali per il mantenimento della tonicità cutanea, come l’elastina e il collagene. Inoltre, la presenza di vitamine e amminoacidi può aiutare la pelle a difendersi dall’azione dannosa di agenti esterni come freddo, vento e non solo.

I cosmetici a base di bava di lumaca Bioluma possono essere applicati su pelli secche, normali, miste o grasse. Questa versatilità li rende validi alleati nel trattamento cosmetico delle rughe e non solo: essi risultano indicati anche come coadiuvanti nel trattamento cosmetico anti-age e in quello per pelli impure con tendenza acneica o soggetta a irritazione dovute ad agenti esterni.

Cosmetici Bioluma per detergere e purificare il viso

La linea viso di Bioluma si compone di prodotti pensati per aiutare a mantenere la pelle levigata, rivitalizzata e luminosa, prediligendo ingredienti di origine naturale e vegetale.

Per ottenere ampia soddisfazione, il suggerimento è quello di seguire una routine che parta dalla detersione del viso tramite il Gel Detergente Struccante alla Bava di Lumaca.

Questo prodotto è ricco di principi attivi come l’acido ialuronico e le proteine della seta, adatti a tutti i tipi di pelle. Fondamentale per rimuovere il make up in modo delicato, può essere applicato con leggeri movimenti circolari in tutte le zone del viso (contorno occhi compreso), ma anche su collo e décolleté.

Dopo la detersione, è possibile scegliere se applicare il Tonico Lenitivo Idratante o la Bava di Lumaca Pura.

Il primo svolge un’azione idratante e tonificante, ed è progettato per rispettare il pH fisiologico dell’epidermide. Completamente privo di alcol, contiene bava di lumaca, acido ialuronico, fattori idratanti e numerosi estratti vegetali. Per applicarlo basta versarne alcune gocce su un batuffolo di cotone e picchiettarlo sul viso. In alternativa, è suggerito formare degli impacchi da lasciare agire sulla pelle più a lungo, concedendosi qualche momento di meritato relax.

In alternativa al tonico è possibile applicare sulla pelle detersa e asciutta la bava di lumaca pura. Fiore all’occhiello dell’offerta Bioluma, questo prodotto si presenta in forma liquida, non unge in alcun modo la cute ed è un valido coadiuvante nel trattamento anti-age. Applicarlo è molto semplice: grazie al pratico contagocce basta versare 4-6 gocce di prodotto 1 o 2 volte al giorno e massaggiare fino al completo assorbimento.

Idratazione e nutrimento: Siero, Crema e Gel Bioluma

Dopo aver provveduto a purificare e normalizzare la pelle del viso, è buona prassi cercare di apportare un corretto livello di nutrimento e di idratazione. Per soddisfare le esigenze di ciascun cliente, Bioluma propone tre differenti prodotti dalla funzione idratante, caratterizzati da texture specifiche:

Siero Viso alla bava di lumaca – è consigliato per essere applicato subito dopo la detersione del viso, in quanto ricco di sostante rivitalizzanti. Questa formula con una texture più leggera della crema viso, ma possiede la medesima funzione idratante e nutriente, ideale per donare a tutti i tipi di pelle un aspetto più luminoso.

Crema Viso alla Bava di Lumaca – si presenta sotto forma di un’emulsione cremosa, ricca di sostanze naturali e indicate nel trattamento cosmetico delle rughe. Da applicare mattino e sera sulla pelle asciutta, deve essere massaggiata fino al completo assorbimento.

Gel Viso alla Bava di Lumaca – con una texture leggerissima, ha una funzione uniformante ed elasticizzante, e contribuisce al miglioramento del tono cutaneo senza ungere.

Per un tocco finale degno delle più lussuose beauty spa, Bioluma propone inoltre la Maschera Viso, che grazie all’azione combinata di bava di lumaca, coenzima Q10 e altri preziosi estratti naturali contribuisce a fornire alla pelle del viso tutti i minerali di cui ha bisogno. Un vero “must” per una pelle sempre vellutata!

Una routine di bellezza per tutto il corpo

I benefici della bava di lumaca di Bioluma non finiscono qui: fra i prodotti spiccano inoltre lo shampoo e la maschera alla bava di lumaca dedicati al benessere e la detersione dei capelli.

È cosa nota che l’azione quotidiana dell’inquinamento e dei raggi UV riduce notevolmente la robustezza della fibra capillare. Per tornare a splendere, essa potrebbe perciò essere trattata con cosmetici idratanti, che non dovrebbero risultare eccessivamente aggressivi. La maschera per capelli alla bava di lumaca Bioluma, arricchita dalla presenza di cheratina, svolge azione idratante, nutriente, condizionante, lisciante, ristrutturante, rivitalizzante, purificante capelli conferendo le proprietà dei principi attivi della formula.

Lo shampoo Bioluma per lavaggi frequenti risulta molto valido per preservare il normale equilibrio del capello, e può essere usato quotidianamente. Per quanto riguarda la maschera invece, sono sufficienti 1 o 2 applicazioni alla settimana.

Infine, vale la pena di citare la Crema Corpo alla Bava di Lumaca: un’emulsione elasticizzante indicata per prendersi cura di tutto il corpo, e capace di essere assorbita dalla pelle in pochi secondi.