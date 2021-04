Come rimettersi in forma ed attenuare la cellulite in vista dell’estate

L’estate è alle porte e come ogni anno si corre ai ripari per poter affrontare la tanto temuta prova costume. Può capitare spesso che un’alimentazione corretta e l’attività fisica non siano abbastanza per ottenere i risultati tanto sperati. Per questo, spesso, bisogna ricorrere ad alcuni aiuti, da affiancare al regime salutare che si sta affrontando. Che sia per attenuare la buccia d’arancia sui glutei o per tentare di eliminare quei fastidiosi rotoli sulle maniglie dell’amore, vediamo alcuni accorgimenti da effettuare per poter migliorare il proprio aspetto.

Via libera ai fanghi

Si tratta di un metodo utilizzato da decenni, tuttavia i fanghi hanno avuto il loro periodo di clamore solo negli ultimi tempi. Si tratta di prodotti che prima erano reperibili solo presso determinate farmacie, attualmente invece è possibile trovarli anche online, magari approfittando di qualche sconto applicato in alcuni periodi particolari. Inoltre sono diverse le farmacie che possiedono un’e-shop in cui poterli trovare, come la farmacia online farmaciedelsorriso.it ad esempio. Vi solo innumerevoli tipologie fra cui scegliere, ognuna diversa in base alla tipologia di problematica su cui si desidera intervenire. Una volta individuato il fango più adatto alle proprie esigenze sarà possibile applicarlo. In linea generale si consiglia di utilizzare questo prodotto almeno 2-3 volte alla settimana, con un tempo di posa non minore di 20 minuti, per ottenere i primi risultati.

Le tisane drenanti come valido aiuto

Un metodo per cercare di attenuare la cellulite sono le tisane drenanti. Assumendo una o due volte al giorno queste bevande si può dare una scossa all’organismo, così da espellere le tossine in eccesso. E’ possibile scegliere delle piante specifiche e mixarle autonomamente, in modo da scegliere gli ingredienti, oppure si possono comprare delle tisane già pronte, che contengono all’interno tutte le varietà di piante, scelte da specialisti, necessarie per ottenere un effetto drenante e depurativo. Alcune delle piante con le maggiori proprietà drenanti sono la betulla, l’equiseto, il ribes nero, l’ortica e il tarasacco.tarsacco

Sì allo sport, ma quale?

Può sembrare strano, ma non tutto l’esercizio fisico è uguale e va bene per qualsiasi problematica, ad esempio la corsa non è la migliore alleata di chi ha la buccia d’arancia. Correre, infatti, in questa situazione non sempre è indicato, mentre è preferibile scegliere una camminata veloce. La corsa, se effettuata ad alta intensità, potrebbe comportare un accumulo eccessivo di acido lattico che potrebbe creare l’infiammazione del tessuto ed avere di conseguenza un effetto negativo.

Alcuni degli esercizi da praticare per ottenere i risultati sperati sono quelli che si concentrano sulla parte bassa del corpo, ancora più validi se effettuati con dei piccoli pesi. Alcuni esempi sono i classici squat, da preferire nella variante sumo squat se si possiedono le fastidiose culottes de chaval, i calci d’asino e gli squat bulgari. Se si desidera praticare un’attività diversa da quella effettuata in palestra, il pilates è un’ ottima soluzione che consente anche di allungare i muscoli, anche se lo sport per eccellenza è sicuramente il nuoto, da praticare nelle varianti più moderne e divertenti, come l’acquagym.