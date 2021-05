Quando si pensa allo stress la prima cosa che ci viene in mente è lo stress che possono provare gli esseri umani. In verità l’essere umano non è l’unico animale che può provare stress, anche il tuo animale domestico potrebbe soffrirne e ci sono tanti modi per capirlo e riuscire a curarlo.

Spesso i nostri animali domestici sono esseri molto abitudinari e lo stravolgimento della vita potrebbe essere percepito anche da loro creando picchi di stress. La pandemia di Covid-19 potrebbe aver determinato dei cambi di stile di vita, di orari e altre piccole cose che hanno provocato stress al tuo pet.

Come capire se il tuo cane è stressato

Su internet si possono trovare tanti siti specializzati e certificati che potranno farti luce sulla situazione del tuo pet. Per quanto riguarda i cani in linea generale il primo indicatore di stress sono un nervosismo generalizzato, mostrato soprattutto verso gli altri cani. Quando porti a spasso il tuo cane se all’incontro con altri esemplari ringhia o risulta schivo anziché scodinzolare e socializzare allora questo è un primo campanello d’allarme. Inoltre spesso il cane mostrerà stress con leccamenti generali o infliggendosi piccoli morsi. I motivi di questo stress possono essere i più disparati. Come detto una nuova situazione come un trasloco o l’avvento di un nuovo membro in famiglia, ma anche un evento traumatico. Non è raro infatti che i cani soffrano di stress post traumatico proprio come gli esseri umani. Una brutta esperienza con un altro cane o anche motivi più gravi come un abbandono possono portare il tuo cucciolo a quattro zampe a soffrire di stress post traumatico. Per fortuna hai la possibilità di curarlo. Il consiglio principale è rivolgersi a degli esperti del mestiere, dal canto tuo puoi agevolarlo e cercare di metterlo sempre a tuo agio senza forzarlo in nessun modo. L’affetto è sempre positivo e se si fiderà di te vedrai che nelle uscite risulterà sempre più calmo e gli tornerà la voglia di socievolezza, lasciando da parte lo stress

Alimentazione : una componente fondamentale per il benessere

Come negli esseri umani l’alimentazioneè una componente chiave per il benessere del tuo cane. Oramai però puoi trovare tutto ciò che ti serve online. Trova tutto in Maxizoo per esempio, uno dei più riforniti negozi online per animali. L’alimentazione migliore per il tuo cane deve essere equilibrata. L’apporto proteico per i carnivori è molto importante e deve rappresentare il 50% del fabbisogno giornaliero, l’altro 50% è rappresentato da carboidrati e verdure. Uno dei migliori cibi per cani sono le crocchette, che sono sicuramente più salutari e consigliati rispetto al cibo umido, anche se il cibo per cani sta sempre più migliorando la qualità ed ora si può trovare anche dell’ottimo cibo umido.

Tutela degli animali: Convenzioni del comune di Lucca con Anpana

Una bella notizia per tutti gli amanti degli animali, è stata firmata una convezione nel comune di Capannori con l’Anpana che prevede il recupero delle covate e dei piccoli mammiferi. L’iniziativa mira a prendersi cura degli animali che rischierebbero di non sopravvivere.