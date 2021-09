Come dimagrire velocemente: consigli utili

Il sogno di chi si mette a dieta è dimagrire velocemente, ma bisogna trovare il metodo giusto e la combinazione giusta di scelte per riuscirci.

Dimagrire è sinonimo di organizzazione e volontà di arrivare all’obiettivo, per guardarsi allo specchio e piacersi.

Ecco allora alcuni consigli utili su come dimagrire velocemente in modo naturale.

Dimagrire velocemente con esercizi e attività fisica

Alla base di ogni dieta c’è la regola che vuole la diminuzione delle calorie, in quanto, se non vengono consumate, si trasformano in accumuli di grasso nei punti più delicati come addome, glutei, cosce.

Per consumare le calorie la strada più semplice è quella di muoversi, sudare e farlo con cadenza regolare, almeno 3 volte alla settimana per 40 minuti.

Non è necessario scegliere una disciplina sportiva precisa, ma basta una camminata veloce che inneschi il miglior meccanismo brucia grassi che accelera il dimagrimento.

Accanto alle camminate da fare possibilmente in mezzo al verde per ossigenarsi e liberare le tossine in eccesso, migliorando anche l’aspetto della pelle, si possono fare degli esercizi per rassodare la pelle.

Uno degli effetti più temuti è infatti il rilassamento cutaneo quando si perde peso molto velocemente e l’effetto “pelle cadente”. Con il movimento questo non accade e gli esercizi, che si possono fare anche a casa, sono quelli che riguardano le braccia, le gambe, l’addome, i glutei, le spalle e il petto.

Si tratta di sfruttare anche oggetti di uso comune, come bottiglie piene d’acqua da sollevare con le braccia con sessioni da 10 per 3 volte. Lo stesso vale per le gambe, stendendovi sul tappetino a pancia in su e sollevando le gambe unite per 15 volte e 3 sessioni.

Per i glutei potete inginocchiarvi e poggiare le mani sul tappetino, quindi sollevare le gambe una per volta più in alto possibile.

Per l’addome gli esercizi migliori sono appunto gli addominali: una serie da 10 per 3 volte.

Con il tempo diventerà un’abitudine che vi darà molte soddisfazioni come la pancia piatta, i glutei sollevati, il seno più turgido, nonché gambe e braccia più definiti.

Altri sport per perdere peso velocemente sono il nuoto, specialmente d’estate in mare, dove l’acqua esercita una maggiore resistenza.

Anche la bicicletta promette benefici per il modellamento di gambe e glutei e può essere più piacevole rispetto ad altri sport.

Il tennis fa correre e sforzarsi molto, specie se tra gli avversarsi c’è antagonismo e voglia di lottare per vincere.

Infine, c’è il ballo, che non è propriamente uno sport, ma un attività motoria, come la zumba, che promette un buon dispendio di energie in allegria.

Seguire la dieta giusta per dimagrire velocemente

Diminuire le quantità di cibo rispetto al solito è un buon intento, in particolare quelli troppo grassi e dolci.

La dieta tuttavia è uno stile di vita e deve essere personalizzato sulle esigenze del singolo.

Per questo il consiglio è quello di rivolgersi a un nutrizionista più che a un dietologo, perché, in base all’obiettivo dei chili da perdere e ai propri gusti in fatto di cibo, potrà formulare un regime alimentare adeguato, senza per questo patire la fame.

Privarsi all’improvviso dei cibi che di solito si mangiano e pensare che questo sia un beneficio è un errore, perché potrebbe scattare la fame nervosa.

Si tratta dei morsi più subdoli che spesso vanificano i sacrifici e, pur non cedendo, possono snaturare il carattere rendendoci intrattabili e nervosi.

Una dieta scientifica che abbia anche un piccolo “premio” settimanale è quello che ci vuole per rendere tutto più facile, dritti verso la meta del ritorno in forma.

Come dimagrire velocemente con gli integratori

Un altro prezioso aiuto sono i prodotti per dimagrire, sotto forma di integratori a base vegetale.

Non sono farmaci ma composti naturali che agiscono sul metabolismo innescando processi importanti nella velocizzazione dello smaltimento di calorie e grassi.

Alcuni principi attivi sono molto noti e chi li ha provati ha riscontrato effettivamente un progresso e un’accelerazione nei tempi per perdere peso, senza grandi sforzi.

È il caso per esempio degli integratori a base dell‘alga spirulina, nota perché aiuta a bruciare più grassi a fronte di un regime alimentare ipocalorico.

La perdita di chili può arrivare anche a 7 in un mese, ma molto dipende anche dai liquidi in eccesso, che sono i primi a essere eliminati, per poi continuare con lo smaltimento dello strato di adipe.

Gli integratori naturali per dimagrire sono anche a base di estratti di piperina, che è contenuta nei grani di pepe nero.

Agisce direttamente sui grassi attraverso il processo della termogenesi, cioè innalzando leggermente la temperatura corporea.

L’energia che viene quindi impiegata nelle attività quotidiane si utilizzata attraverso le calorie accumulate, che non vanno a formare altre cellule adipose.

Attiva, in altre parole, il cosiddetto metabolismo energetico specie durante l’attività motoria, regolando anche i livelli di zuccheri.

In tal senso è ideale anche per chi fa sport a livello agonistico e professionale, perché migliora naturalmente le prestazioni.

La natura non finisce di stupire riguardo alla capacità delle piante di accelerare la perdita di peso senza grandi sforzi, come nel caso della Garcinia Cambogia, che è usata negli integratori in quanto brucia grassi.

Permette di accelerare il metabolismo e quindi il transito del cibo nell’apparato digerente, diminuendo la sintesi dei nutrienti e per questo abbassando anche l’accumulo di liquidi in eccesso e di gas, che provocano spesso malessere.

Un transito intestinale più veloce aiuta tutto l’organismo a stare meglio, anche in considerazione del minor accumulo di scorie.

Si può ottenere il meglio dagli integratori per dimagrire velocemente trovando quelli che nella loro composizione combinano e dosano in modo sapiente ed efficace più di un principio attivo.

Significa che vengono potenziati per ottenere una linea perfetta nel minor tempo possibile.

Qualsiasi integratore venga assunto deve essere informato il medico curante, che conosce a fondo lo stato generale di salute e può consigliarvi al meglio.