Vieni via con me? La nuova rubrica di Viaelisa Official

Viaelisa. Via, via. Vieni via con me.

Quante volte, anche tu, hai desiderato sentirtelo dire? Quante volte avresti voluto sentirti chiamare per nome, invitandoti a partire? Ti prendo e ti porto via, adesso.

Fuori piove un mondo non solo freddo, ma che non ti piace più, e tu cosa fai?

Come una maglia indossata alla rovescia, ti fermi e la rimetti a dritto. Oppure dici stop, scendi alla prossima fermata e prendi al volo un altro tram.

Meglio chiamarlo desiderio questo tram. Perché il desiderio, lo sai, è quello stato d’animo che ci fa uscire dal buio, letteralmente. Una parolina magica, desiderare, che si forma con la particella privativa “de” insieme al termine latino sidus, sideris (plurale sidera), che significa stella. Dunque “desiderare” e “desiderio”, significano “condizione in cui sono assenti le stelle“ e quindi andiamo a cercarle altrove.

Che lusso scoprire e dare significato alle cose. Ad ogni dettaglio, ogni scelta, ogni gesto, anche quelli che compiamo senza pensare e che hanno invece così tanta importanza, come indossare la cosa giusta con cui stare bene, un frutto da gustare a chicchi, un libro da leggere, una canzone da ricordare.

Vieni via con me. Dove ti porto?

Nel tuo mondo, ovvero il tuo “modo” di essere te stessa. Tu sei già tutto e a volte non lo sai. Giorno dopo giorno ti conosci e riconosci in quell’universo di emozioni di cui sorprenderti, nella tua costellazione di oggetti, persone, interessi e nella tua casa.

Un mondo e un modo nel quale sentirti libera, forte, unica.

E se dunque tutto il resto, quello dove piove freddo, non lo puoi cambiare, puoi invece trovare, un passo alla volta, una nuova versione di te: la migliore.

Viaelisa è il nome che mi sono data, dal momento in cui mi hanno chiamata.

Il mio mondo è quello della morbidezza, del semplicemente elegante, dello stile, della sensualità non convenzionale. Frutto di oltre 40 anni di lunga, accurata e orgogliosa esperienza nel cashmere e nel knitwear, nata a Lucca e arrivata altrove.

Il mio modo è quello che ti rende bella, perché ti fa star bene.

Il mio desiderio da inseguire quello di vederti brillare come una stella, perché la tua personalità è fascino che viaggia senza tempo.

Che ne dici, vieni via con me?

Fotografie di Giorgio Leone