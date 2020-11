Viaelisa vi dice come si può ridurre lo stress e restare in salute

Vi dico subito di non preoccuparvi per i vostri regali di Natale e vi raccomando di stupire, regalando Viaelisa e ordinandola tranquillamente dal nostro sito www.viaelisa.it, perché è un regalo inaspettato di stile e bellezza uniche.

Siete rimaste sorprese di questo impatto frontale? Sapete perchè l’ho fatto? Perché “in questo periodo” vorrei che tutte ci meritassimo di pensare esclusivamente al Natale, per viverlo bene, e che tuttalpiù la scelta dei regali fosse l’unico motivo di stress.

Immaginatevi così, per un momento: uno sguardo al soffitto, un profondo respiro, qualcosa che ci gratifica, una persona o un progetto da amare, un regalo bellissimo da offrire e nessun motivo di stress a mordere lo stomaco ( che poi si svuota o si riempie a seconda della indole personale).

Per chi proprio non riesce ad immaginarselo, vi faccio un regalo io, qualcosa di utile e importante: sapete come si può diminuire lo stress e restare in salute con un’azione semplice e totalmente gratuita?

Ascoltate musica. L’ascolto della musica aiuta a diminuire i livelli del cortisolo, il ben conosciuto e odiato ormone dello stress, che autoproduciamo e che aumenta in condizioni di sollecitazione mentale ed emotiva. Il cortisolo – sappiatelo – è causa di circa il 60% dei nostri malesseri, tipo insonnia, cattiva digestione, difficoltà a raggiungere una buona forma fisica, tendenza alla depressione.

Più di uno studio ha dimostrato che chi ascolta musica regolarmente ha un sistema immunitario più forte.

Non solo abbatte i livelli di stress, ma l’ascolto della musica induce il cervello a sprigionare dopamina, l’ormone regista da oscar delle nostre sensazioni di piacere e di benessere, anche quella più “scabrosa” che chiameremmo “felicità”.

Ascoltare musica, quindi, rende più felici, contribuisce a farci mantenere l’equilibrio emotivo, migliora l’umore, e regola le nostre abitudini. Sorprendente, vero?

Vi lasciamo anche 3 consigli d’autore da ascoltare.

• Tratto dal film Merry Christmas Mr Lawrence, dove recita anche David Bowie, un brano intenso come Forbidden Colours di Ryuiky Sakamoto nella versione cantata da David Sylvian (il cantante che vedete sul disco che sta veramente bene insieme alla nostra maglia rosa antico con pois a rilievo).

• Una atmosfera avvolgente e sensuale (come le nostre tute in cashmere) con il sound di Gotan Project La Revancha Del Tango.

• L’emozione di un testo che è poesia in un brano di un portentoso cantautore italiano: Felicità, di Lucio Dalla.

Seguiteli i nostri consigli e seguite Viaelisa, sui nostri social. Scriveteci dopo aver ascoltato musica. State bene e concedetevi di stare anche meglio.