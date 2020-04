La parola ai lettori: “Nel momento del bisogno l’Italia tira fuori il meglio di sé”

C’è futuro. E i dati, leggermente migliorati, degli ultimi giorni ce lo confermano. Andiamo avanti nel pubblicare altre due espressioni di ‘bicchiere mezzo pieno’ dei nostri lettori. Chi volesse inviare le proprie può scriverci liberamente a info@luccaindiretta.it, indicando i propri tre motivi per essere ottimista nonostante la pandemia.

L’Italia è un gran Paese e gli italiani, nel momento del bisogno, tirano fuori il meglio di sé.

Gran parte delle relazioni personali che interessano, nonostante la distanza fisica, si stanno rinsaldando.

Riprenderci il tempo è esercizio utile (era meglio se veniva in altro modo, però…)

Infine, siamo vivi – in tutti i sensi – e non è poco.

Francesco Cesari

Credo sia un tempo propizio per andare all’essenziale, per riscoprire nel nostro dire il senso reale degli avvenimenti, volgendo lo sguardo a un futuro che credo sarà migliore.

Poi riesco a studiare… Per aspera ad astra!

Paola Antonella Andreuccetti