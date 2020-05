Tecnologia amica e necessaria: i pensieri dei nostri lettori

C’è futuro. Tanto più con l’inizio di questa fase 2, delle riapertura delle Mura e del parco fluviale. Pubblichiamo altri contributi ricevuti nei giorni scorsi. Piccoli grandi motivi per continuare, sempre, a vedere ‘il bicchiere mezzo pieno’. Chi volesse partecipare può scriverci a info@luccaindiretta.it.

Il bicchiere di vetro fa vedere oltre il suo contenuto, non nasconde niente, anzi ingrandisce le cose. Il mio bicchiere mezzo pieno sono le relazioni stabili degli amici che nonostante la bufera sono presenti. È la pazienza che vedo nel marito, il divano è uno strumento di riposo, dopo giornate pese, in questi giorni no, in questi giorni s’è adattato al tempo lento e dilatato. È la forza della natura che sta respirando, al contrario di noi. È la forza dell’uomo, singolo, che diventa comune, che combatte. È il figlio che tutti i giorni ci videochiama, so che è un uomo, ma sa essere figlio. Il bicchiere mezzo pieno è la Sua vicinanza…

Patrizia Lorenzoni

* un colpo di frusta utile per stimolare la conoscenza e diffusione di tecniche di comunicazione, apprendimento e lavoro a distanza

* il momento che ci aiuta, anzi in realtà che ci obbliga, a osservare e riflettere con maggiore oggettività sull’ecosistema che governava le nostre giornate

* senso di grande condivisione nell’affrontare collettivamente una crisi tanto immensa, tanto immensamente piccola ne è la sua causa

* infondere nei propri cari la serenità che deriva dall’essenza del volersi bene

palaiola