Che fine ha fatto Bernadette? Ovvero sparire per ritrovarsi

Cinque anni dopo Boyhood, Richard Linklater torna in Che fine ha fatto Bernadette?, un adattamento del bestseller di Maria Semple del 2012.

Linklater torna a (ri)esplorare, a modo suo, i temi della famiglia americana borghese. La domanda posta dal titolo si rivela essere un enigma filosofico piuttosto che una confusione geografica, poiché questa commedia drammatica fuori dal comune racconta la storia di un architetto, una moglie e una donna (interpretata da Cate Blanchett) che ha perso il senso di sé stessa.

Bernadette Fox, trasferitasi con marito e figlia dalla lussuosa abitazione di Los Angeles ai sobborghi di Seattle, è una donna vagamente sociopatica che, in nome della felicità delle sua famiglia, ha trascurato se stessa, la sua professione, e si è chiusa in una casa attorno alla quale ha lasciato crescere un recinto di rovi; solitaria, asociale, evita ogni possibile contatto con persone che sono al al di fuori della famiglia; la sua vita è completamente affidata, in gran parte, a un misterioso programma informatico. Da tempo in crisi col marito Elgin, la donna riesce a stabilire un vero contatto solo con la figlia Bee.

L’esistenza priva di legami di Bernadette, tuttavia, finirà per mettere in crisi la sua famiglia, ponendo le basi per un’improvvisa fuga da parte della donna.

Scoprite di più sul nuovo film di Richard Linklater nella recensione di Tania Buoiano su Project Movie.