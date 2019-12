The Witcher approda su Netflix: la recensione

Natale con The Witcher su Netflix.

Scrivere di Geralt di Rivia è un grande piacere. Per me lo strigo rappresenta un personaggio estremamente amato e che mi accompagna da molto tempo grazie ai libri di Andrzej Sapkowski (recente ospite dei Lucca Comics & Games) e ai videogiochi di Cd Projekt Red, ma il tentativo, con questo mio pensiero scritto, sarà quello di cercare di valutare la nuova serie Netflix al netto delle mie conoscenze e dell’affetto verso il personaggio.

Cercherò quindi di valutare la serie nel modo – per me – più oggettivo possibile (e nel farlo ringrazio anche il nostro [.GAL.] per il prezioso contributo).

Il materiale dal quale la serie può attingere è veramente numeroso e interessante e la scrittura di The Witcher, al netto di qualche flessione in termini di ritmo, recupera appieno le atmosfere dei romanzi, sia nei toni cupi del racconto sia nei momenti più leggeri caratterizzati dai giusti inframezzi comici.

La narrazione della serie riesce a raccontare una storia densa di temi e riflessioni davvero importanti quali il razzismo, la solitudine e la ricerca di un senso di appartenenza, l’amore e il concetto di famiglia, aspetti questi, che i nostri protagonisti, legati da un destino a loro sconosciuto, incarnano alla perfezione.

Un grande, ma grande davvero, punto di pregio del prodotto è senza dubbio rappresentato da Henry Cavill, ma di questo ve ne parlo nella recensione su Project Movie.

Andrea Madrigali