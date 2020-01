Dracula, un “classico” del cinema reso moderno

Un classico del cinema reso moderno. E’ anche questo Dracula (2019), la serie Netflix di Steven Moffat e Mark Gatiss, secondo la rencensione che ne ha fatto l’esperto di Project Movie.

“Quando annunciarono che il duo Moffat-Gatiss avrebbe ideato e scritto una serie su Dracula, il mio cuore saltò un battito – dice Project Movie – Adoro da sempre i personaggi classici e, su tutti, i personaggi protagonisti della letteratura dell’orrore. Ebbi il mio primo contatto con Steven Moffat con la miniserie Jekyll (in assoluto, il mio personaggio preferito), forse primo esperimento dello sceneggiatore di ‘modernizzare’ un personaggio classico. Successivamente, insieme all’amico Mark Gatiss, producono e scrivono quella che sarebbe diventata, in futuro, una delle mie serie preferite in assoluto: Sherlock! Quindi, da amante del duo e del personaggio di Dracula, proverò a darvi la mia opinione più oggettivamente possibile, ma anche soggettivamente perché no, di questo più che buono Dracula di Netflix“.

