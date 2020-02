Birds of prey, un film perfettamente azzeccato

Birds of Prey di Cathy Yan, un film su misura e perfettamente azzeccato secondo Marco Andreini, che così lo recensisce su Project Movie.

Finalmente, finalmente, finalmente (alcuni direbbero ‘meglio tardi che mai’), dopo Aquaman, Shazam e Joker: Birds of Prey! Finalmente la Dc ha capito come sfruttare al meglio i suoi preziosi personaggi e ha iniziato a sfornare film completamente diversi come stile e target, ma perfettamente su misura e azzeccati.

“Harley è protagonista assoluta in questa avventura inizialmente in solitaria e ci racconta in prima persona la sua ‘rinascita’ nel post JokerLeto, facendo perno in modo molto astuto (senza mai mostrarcelo) proprio sulla sconsacrazione del rapporto con il suo Puddin’ – continua la recensione – Harley scoprirà a sue spese che l’emancipazione che cerca non sarà facile da ottenere, in particolare perché ‘Ora che ho tagliato i ponti con Mister J. sto scoprendo che un sacco di gente mi vuole morta’”.

