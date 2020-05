‘Tornare a vincere’, prova d’attore in un film ricco di clichè

Tornare a vincere, il film di Gavin O’Connor con protagonista il premio Oscar Ben Affleck, a partire da oggi sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio in digitale (anche in 4K Uhd) su Apple Tv, Youtube, Google Play, Timvision, Chili, Rakuten Tv, PlayStation Store, Microsoft Film & Tv, e per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e Vvvvid.

Jack Cunningham, ex fenomeno della pallacanestro, si trova ad un passo dalla rovina, scatenata da una drammatica perdita, annegando nell’alcolismo. Fino a quando non gli viene offerta l’occasione per redimersi con la possibilità di allenare la squadra della scuola dove aveva giocato

Gavin O’Connor dirige (ancora una volta, dopo The Accountant) Ben Affleck in un film che parla di demoni interiori, gli stessi dell’attore nella vita reale, il quale sorregge sulle proprie spalle il peso di un intero lungometraggio.

Una buona prova attoriale in una pellicola ricca di cliché, ma che comunque segna il suo ritorno alla vita vera.

A cura di Luca Francesconi, leggete la recensione su Project Movie.