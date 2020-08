Netflix, ecco i migliori film in esclusiva per la stagione autunnale

Arriva l’autunno ed è tempo di programmazione per le piattaforme tv on demand. Ed è anche battaglia ad accaparrarsi abbonamenti, dopo il boom legato al lockdown per la pandemia da coronavirus che ha avvicinato molti alla televisione a pagamento, ormai ultima frontiera oltre quella generalista.

Netflix, Sky, Apple Tv, Amazon Prime, Infinity, solo per citarne alcune, si fanno la guerra a colpi di prime visioni assolute e serie tv. Su questo piano Netflix, e in particolare Netflix Usa, ha puntato molto negli ultimi anni sulle produzioni e sui contenuti in esclusiva. Come dire: se vuoi vedere questo capolavoro l’unica cosa che puoi fare è abbonarti alla nostra piattaforma, magari dopo aver usufruito di un mese di prove gratuite.

Ecco allora che diventano molto ambite le produzioni flaggate ‘Netflix original’ che fanno il paio con i film offerti in esclusiva. Solo per fare alcuni esempi è possibile vedere su Netflix e su Netflix Usa e in nessun altro canale capolavori come Roma di Alfonso Cuaròn, premiato con l’Oscar o l’ultimo film di un genio come Martin Scorsese, The Irishman, con il solito stratosferico Robert De Niro. E ancora: Storie di un matrimonio, capolavoro di Noah Baumbach, I due papi di Fernando Meirelles o, infine, l’inedito ruolo drammatico di Adam Sandler in Diamanti grezzi dei fratelli Safdie.

Ma cosa ci attende dal punto di vista cinematografico per l’autunno? Titoli di vario interesse e spessore come Crimini in famiglia, John e la musica per gli alieni, L’ultimo colpo di mamma, Fuego negro e titoli tutti da scoprire. Fra questi, solo per fare qualche esempio commedie divertenti come All together now, thriller come Origini segrete e horror fantascientifici come Slither.

Fra le proposte autunnali anche lo sbarco sulla piattaforna del cinema di animazione firmato Netflix. C’è grande attesa, infatti, per Over the moon diretto dall’animatore e regista premio Oscar Glen Keane e prodotto da Gennie Rim e Peilin Chou. La trama è presto detta: una brillante ragazzina, spinta dalla determinazione e dalla passione per la scienza, costruisce una navicella spaziale per andare sulla Luna e dimostrare l’esistenza della leggendaria dea che vi abita. Una volta atterrata, rimane coinvolta in una ricerca inaspettata e scopre un luogo bizzarro popolato da creature fantastiche.

Netflix ha poi acquisito i diritti per tutto il mondo in esclusiva di Desert Dolphin, un film di formazione per famiglie proveniente dall’India. La trama è classica per un live action realizzato con l’aiuto di skater volontari indiani e internazionali. La location è il Desert Dolphin Skatepark che si trova nei pressi di alcuni remoti villaggi rurali del distretto di Khempur-Mavli, vicino a Udaipur ed è uno dei più grandi dell’India ed è il primo del Rajasthan a essere utilizzato per la formazione di skater provenienti da tutto il paese.

Per conoscere le novità, anche sul fronte delle serie, dove Netflix e Netflix Usa sono all’avanguardia in tutto il mondo, non resta che rimanere connessi sui principali portali che forniscono news nell’ambito del monto della televisione a pagamento. Anche la stessa Netflix sul suo portale ogni tanto presenta alcune anteprime, sotto forma di trailer e di teaser, delle novità che saranno mandate in onda nei prossimi mesi.

Non resta, dunque, che ‘googlare’ e attendere il responso della rete. Poi uno schermo piatto, una poltrona, una bibita ghiacciata e magari una buona compagnia faranno il resto. Buon divertimento.