‘Soul’, su Disney Plus il ‘capolavoro inaspettato’ della Pixar

Prendete lo studio di animazione più geniale degli ultimi 25 anni, aggiungete un film musicale come Whiplash, mescolate con una buona dose di sentimenti positivi ed ecco a voi il risultato: un capolavoro inaspettato. La Pixar fa centro un’altra volta e si supera, ancora.

Mai banale, superba tecnicamente, con animazioni che hanno il sapore della poesia, pronta a sorprendere ed emozionare. Non è un film per bambini. È un film per adulti che hanno smesso di guardare il mondo con gli occhi di un bambino, che hanno smarrito la via, che hanno dimenticato quanto sia semplice emozionarsi di fronte alla bellezza della vita.

