Il Lupin francese diventa serie tv su Netflix

Prendete una proprietà intellettuale, una di quelle la cui eredità risiede maggiormente nel libero adattamento televisivo di Lupin III, tratto dall’omonimo manga scritto e disegnato dal compianto Mangaka Monkey Punch.

Prendete un attore in erba, il simpaticissimo Omar Sy, ed avrete un’esca più che efficace da lanciare tra la folla che abita i social e attendere che le prede abbocchino.

Il primo passo è quello della disinformazione, poi si passa all’indignazione e, solo in seguito, arriva il genio che ha capito i segreti dell’universo e tenta di spiegare, a quelli che ancora non hanno capito, che non si tratta di quel Lupin, di quell’uomo con giacca e cravatta ma del Lupin di LeBlanc, quello con cilindro e monocolo. La base del marketing del futuro.

Superata questa fase, non resta che presentare il prodotto e, a noi consumatori, non resta che giudicarlo per quello è che.

La serie segue la scia del libero adattamento (come il manga di cui sopra) per raccontarci la storia di Assane, ragazzo senegalese migrato in Francia con suo padre, che lavora come autista della potente famiglia Pellegrini.

Scoprite con noi su Project Movie il Lupin di Omar Sy ci è piaciuto oppure no, nelle parole di Ciro Galdoporpora!