Wandavision su Disney Plus, esperimento riuscito

Finalmente riparte il Marvel Cinematic Universe con la nuova serie WandaVision, disponibile da gennaio su Disney Plus.

Personalmente giudico questa serie un esperimento quanto mai riuscito e vi motivo subito la ratio di tale pensiero.

In primis, vorrei sottolineare come il format scelto (quello del rilascio settimanale degli episodi) risulti esser stato un elemento sicuramente fondante per il crescente interesse e le numerose speculazioni che nel susseguirsi degli episodi si sono andati via via a stratificarsi nelle discussioni degli appassionati. È sicuramente servito a tenere alta l’attenzione attorno al mistero che piano piano andava a dipanarsi attorno ai nostri due Avengers.

Ovviamente non approfondirò ulteriormente se le teorie o le voci diffuse nel fandom hanno trovato o meno fondamento nell’ultimo episodio. Proseguendo nella nostra breve disamina, due ulteriori elementi che hanno nobilitato questa serie (e che devono essere valutati assieme) sono la struttura narrativa e la storia in sé….

Nella mia recensione su Project Movie entrerò maggiormente nel merito.