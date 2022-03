Confcommercio, nuove opportunità nel mondo del lavoro grazie alla Job Week

Sono già una trentina le imprese che ad oggi (3 marzo) hanno deciso di presenziare alla Job Week, la tre giorni di colloqui seriali tra aziende in cerca di personale e potenziali candidati in cerca di occupazione. Ma aziende e aspiranti lavoratori hanno ancora tempo per inviare le richieste. Diversi i profili ricercati in vista della stagione ma non solo: dal cameriere allo store manager fino al consulente assicurativo. È infatti la prima volta che l’associazione di categoria mette in piedi un evento dove domanda e offerta possono sedersi allo stesso tavolo e conoscersi, al di là dei confini settoriali, pur rispettando quei limiti imposti dalla pandemia. Certo nel 2019 e nel 2020 c’era stata l’esperienza della Borsa mercato lavoro con centinaia di aspiranti lavoratori accorsi prima a Carrara e poi a Forte dei Marmi per parlare a tu per tu con le aziende del turismo. Ma i tempi attuali non consentono ancora di tornare a quel numero di presenze giornaliero.

Quest’anno però l’iniziativa occupazionale si struttura e si amplia, andando a coinvolgere più settori, dal commerciale a quello dei servizi, includendo anche quelle imprese non associate ma in cerca di personale. I colloqui si terranno – per il momento – lunedì 21 marzo a Lucca, martedì 22 marzo a Viareggio e mercoledì 23 marzo a Carrara. Ma i giorni potranno raddoppiare in caso di troppe richieste. Gli aspiranti lavoratori che avranno inviato il curriculum all’indirizzo di posta elettronica cercalavoro@confcommercio.lu.it specificando la posizione per la quale vogliono concorrere saranno ricontattati da Confcommercio che stabilirà l’orario e il giorno dell’appuntamento, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, per ciascuno dei tre giorni. L’obiettivo dell’associazione di categoria è quello di garantire almeno un colloquio a ogni candidato, che possono diventare due o tre a seconda del numero di richieste richieste. Ad ogni modo i curriculum corrispondenti alle figure cercate dalle imprese saranno consegnati agli imprenditori, che potranno decidere di ricontattare gli aspiranti lavoratori in seconda sede.

“Parlando con gli imprenditori e i consulenti del lavoro, come Confcommercio ed ente bilaterale, abbiamo intercettato l’esigenza di aprire a titolo gratuito una vetrina in più per permettere a domanda e offerta di incrociarsi – spiega Luca Dini, funzionario dell’associazione di categoria -. Ma il nostro obiettivo, al di là della job week di marzo e di quelle che auspicabilmente ripeteremo nel tempo, è quello di mantenere questo canale aperto tutto l’anno, aggiornando continuamente la pagina confcommerciolums.it/it-IT/job-week per dare un quadro delle posizioni di lavoro aperte da un lato e dall’altro lato per avere un database nostro dal quale attingere tutte le volte che le imprese si rivolgono a noi per fare da tramite nella ricerca di personale. Nel mentre, in attesa della tre giorni, le richieste continuano ad arrivare: hanno appena aderito anche realtà grosse come Chef express e McDonald’s e ci auguriamo che anche grazie alla collaborazione con il centro per l’impiego e lo sportello lavoro del comune di Lucca l’iniziativa si estenda il più possibile e riesca a coniugare domanda e offerta anche a lungo termine. Se tanti contratti offerti sono infatti a tempo determinato (ma non tirocini), non è detto che questi non possano trasformarsi in rapporti duraturi e noi ci auguriamo di poter essere, in questo senso, dei facilitatori”.

Decine i curriculum arrivati nella casella di posta dal lancio della job week: tra questi tanti giovani anche senza esperienza. Per molti imprenditori non è infatti questa a fare la differenza, senza contare che la stessa Confcommercio organizza, nel caso, corsi specifici di formazione professionalizzante. Ciò che conta è la conoscenza diretta a ‘tu per tu con il candidato’, che spesso trascende il foglio di carta. A confermarlo è il presidente di Federmoda e titolare di Lanza & Co Srl Calzature e abbigliamento Federico Lanza.

“I colloqui in serie sono un’occasione importante sia per chi cerca lavoro, sia per gli imprenditori che a fine giornata possono così confrontare gli aspiranti candidati e mettere insieme le idee, senza dover fare quella selezione iniziale attraverso un semplice foglio di carta, che può portare a escludere le persone più valide solo per questioni di forma – sottolinea Lanza – Anche se in misura minore rispetto al mondo del turismo, anche il nostro settore ha subito le conseguenze della pandemia, ma nonostante questo molte aziende hanno bisogno di personale, anche in vista dell’auspicata ripartenza di stagione. Di curriculum ne arrivano tanti, ma spesso è difficile fare una cernita. Il nostro lavoro è gratificante e spesso richiede buoni profili che grazie a un appuntamento strutturato hanno la possibilità di emergere al meglio in quei 15/20 minuti di incontro faccia a faccia”.