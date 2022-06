Con l’inizio dei saldi via allo shopping serale: conto alla rovescia per i ‘Giovedì di luglio’

Conto alla rovescia per l’inizio dei saldi, che prenderanno il via sabato (2 luglio) e che in città saranno accompagnati dai tradizionali Giovedì di luglio: quattro serate all’insegna dello shopping notturno tra le vie del centro storico.

Una tradizione che non si è mai fermata nonostante gli anni difficili della pandemia e che quest’anno prenderà il via giovedì prossimo (7 luglio), entrando in concomitanza, per due notti, con i concerti del Lucca Summer Festival.

“Un ulteriore segnale di una ritrovata normalità”, dice fiducioso il presidente del Centro commerciale naturale Matteo Pomini, senza sbilanciarsi troppo sulle aspettative che, con il ritorno dei turisti, sono comunque tornate a crescere tra gli esercenti.

Dopo l’appuntamento di giovedì prossimo le serate di shopping proseguiranno il 14, 21 e 28, con negozi aperti fino a tarda ora e possibilità di gustare un aperitivo o cenare in uno dei bar o ristoranti cittadini.

“Un’iniziativa come sempre molto sentita – aggiunge Pomini –, sia da parte dei commercianti che del pubblico, che il nostro Centro commerciale Città di Lucca ripropone con grande piacere. Come sempre i Giovedì di luglio coincideranno con il periodo di avvio dei saldi estivi che – ci auguriamo – potranno rappresentare un ulteriore stimolo per le persone a recarsi in centro per una bella passeggiata. Il nostro Ccn era riuscito a presentare lo shopping sotto le stelle anche nei due anni di emergenza sanitaria, ma l’auspicio di tutti è che questa edizione segni la vera ripartenza della città”.

Il Centro commerciale naturale è già a lavoro anche per organizzare la Notte bianca, questa sì, sospesa negli anni della pandemia. Tanto il lavoro già avviato per allestire il programma, che adesso dovrà confrontarsi con una nuova amministrazione.