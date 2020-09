Superbonus, con Idea Service via ai benefici del 110% per le ristrutturazioni

Superbonus 110 sulla rampa di lancio. Dopo tanti mesi di attese, decreti legge, circolari, decreti attuativi, finalmente è possibile accedere ai benefici stabiliti del 110%.

Come sappiamo, la recente normativa ha istituito e regolamentato il SuperBonus per le ristrutturazioni immobiliari legate all’efficienza energetica ed alla riduzione del rischio sismico delle abitazioni residenziali. Un’importante opportunità che può contribuire al rilancio del Paese ed al miglioramento di gran parte del patrimonio immobiliare.

Un contributo estremamente favorevole raggiungibile solo approcciando l’investimento in maniera multi disciplinare, coinvolgendo diversi professionisti ed imprese tramite una attenta organizzazione e rigore amministrativo. Infatti, mai come per il SuperBonus è importante conoscere a fondo la materia e di certo non ci si può incamminare in questa iniziativa credendo credere che raggiungere il ‘costo zero’ sia immediato e semplice.

Ogni singolo professionista farà la sua parte: sicuramente i tecnici ed le imprese. Ma questa volta, più di altre, visto l’enorme beneficio, ci vuole un coordinamento e una profonda conoscenza della legge nonché del settore della finanza agevolata e delle sue regole. Con il SuperBonus 110% la forma diviene sostanza. La regolarità dei documenti, la puntualità degli interventi e l’attenzione ai dettagli saranno importanti quasi quanto il progetto e l’opera edilizia. È necessaria la presenza di una ‘cabina di regia’ che coordini e che tuteli tutti i protagonisti, committente in primis.

Proprio per l’esperienza di Idea Service nel seguire con precisione e severità le rigide regole dei bandi fanno della nostra azienda un interlocutore preparato sulla gestione interpretativa e burocratica dell’investimento oltre che sulla cessione dei crediti.

Non solo, a fronte della miriade di offerte che stanno sbocciando in questi giorni che dichiarano l’estrema facilità per ottenere il contributo, Idea Service Srl si prepara da due anni sulle EcoBonus e SismaBonus migliorando la propria organizzazione appena sono uscite le prime indiscrezioni sul SuperBonus al 110%. Sono stati istituiti 80 controlli e altrettanti documenti per seguire l’iter dalla diagnosi alla cessione del credito sconto in fattura, oltre garantire la conservazione per otto anni di tutta la documentazione necessaria.

Quindi rubando una frase famosa… il 110% si può fare? Yes we can, ma con Idea Service srl.

