Sostegno agli investimenti delle imprese, apre il bando della Regione

Bando per il sostegno degli investimenti delle imprese, via il 24 settembre.

Sono ufficiali data ed orario del bando promosso dalla Regione Toscana per favorire la ripresa degli investimenti. Il bando si rivolge al sistema produttivo delle imprese artigiane, industriali, manifatturiere, nonché del settore turistico, commerciale, cultura e terziario.

Riguarda gli investimenti, in beni materiali e immateriali delle imprese, da un minimo di 20mila euro ad un massimo di 200mila euro; l’aiuto sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale, nella misura minima del 40 per cento del costo totale ammissibile sugli investimenti.

Per approfondire le spese ammissibili, la modulistica e le modalità di partecipazione sono a disposizione gli specialisti di Idea Service, l’azienda della Santissima Annunziata che si occupa di accompagnare le imprese ad ottenere i finanziamenti alle realtà produttive.

Per informazioni ideaservicesrl@gmail.com o 0583 957263.