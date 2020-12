Lido Cei: “Progettare il futuro è il miglior augurio per ripartire”

Lido Cei, amministratore unico di Idea Service Srl, guarda al futuro. E nel fare gli auguri per le feste traccia la rotta per i prossimi mesi: “Il 2020 sta finendo – dice – Un anno davvero difficile per tutti i settori, ma la prospettiva di una ripartenza con lo sblocco degli appalti, l’arrivo delle risorse del recovery fund e una ripresa massiccia dei lavori grazie ai vari incentivi e agevolazioni, ci spinge ad augurare comunque buone feste”.

“Siamo convinti – prosegue – conoscendo e collaborando da sempre con le imprese che ci siano le energie e le capacità per tornare a correre ed allora il nostro miglior augurio è proprio di ripartire, presto e bene, fin dai primi mesi del 2021″.

“Intanto in queste feste così diverse – conclude – cerchiamo la serenità delle cose semplici e degli affetti veri, saranno il miglior modo per ricaricare le energie e tornare a progettare quanto prima ed insieme il futuro”.