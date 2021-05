Decreto Sostegni bis, Lido Cei (Easy Fund Consulting): “Tante opportunità per le imprese”

Il decreto Sostegni bis è realtà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore dal 26 maggio. I professionisti sono adesso a lavoro per interpretare al meglio le opportunità per le imprese.

“Tra le misure vi sono, in modo particolare nei primi titoli del decreto, importanti opportunità per le imprese – spiega Lido Cei che con la sua di Easy Fund Consulting è a fianco delle imprese per non perdere nessuna occasione di agevolazioni e sostegni – ristori, bonus, indennità, crediti d’imposta, proroghe per i finanziamenti agevolati, lo stop alla riscossione, gli incentivi per le assunzioni ed il lavoro, gli sconti e gli esoneri contributivi per imprese e datori di lavoro di alcuni settori”

Lido Cei traccia in sintesi le maggiori novità per le imprese ed in particolare per quelle del settore turistico: “Nel primo capitolo Sostegno imprese, economia e abbattimento costi fissi troviamo la possibilità di contributo a fondo perduto (sia automatico che su domanda), un fondo per il sostegno alle attività chiuse (per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nell’arco di tempo intercorrente fra l’1gennaio e 26 maggio 2021), l’incremento di risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana (in favore delle imprese turistiche all’interno di comprensori sciistici), l’estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (estensione ai canoni di affitto dei mesi da gennaio a maggio 2021 e proroga dell’agevolazione fino al 31 luglio 2021), la proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche, agevolazioni Tari (con erogazioni ai Comuni pari a 600 milioni di euro per l’anno 2021”.

Inoltre vi è una parte dedicata specificatamente alle misure urgenti a sostegno del settore turistico delle attività economiche e commerciali nelle città d’arte e bonus alberghi (estensione ad agenzie di viaggi e tour operator, proroga di un anno e nuovi contributi).

“Assolutamente interessanti anche le linee di azione del secondo capitolo – spiega l’amministratore di Easy Fund Consulting – Misure per accesso al credito e liquidità imprese: dagli incrementi al Fondo garanzia Pmi grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento alle misure per il sostegno alla liquidità delle imprese a livello di garanzie, tassi flessibili, eccetera) ad alcune forme di detassazione per investimenti in start up innovative, per arrivare alle misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese. Presente poi la proroga alla moratoria per le Pmi a fine 2021”.

Novità anche per il credito d’imposta con la proroga degli incentivi per la cessione di crediti e Ace innovativa 2021, modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi, estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021.

“Infine anche nelle disposizioni in materia di lavoro e e politiche sociali vi sono per le imprese interessanti opportunità – conclude Lido Cei – come la decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio (è il nuovo esonero dai contributi Inps 2021 per chi si impegna a non effettuare licenziamenti). I nostri professionisti sono a disposizione per poter approfondire e prendere in considerazione le singole opportunità del decreto e costruire la miglior strategia d’azione per la vostra impresa”.