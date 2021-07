Fare impresa a tasso zero, per giovani e donne è possibile grazie ai contributi a fondi perduto

​Novità importanti sul fronte delle agevolazioni per giovani e donne che vogliano provare ad avviare micro e piccole imprese con le nuove regole previste dalla misura Nuove imprese a tasso zero che estendono l’incentivo e le possibilità di ottenerlo. ​La misura è dedicata ai giovani fino a 35 anni e donne di qualunque età che vogliono avviare micro e piccole imprese o già lo abbiano fatto negli ultimi cinque anni, ed è un mix di finanziamenti agevolati e contributo a fondo perduto.

​La nuova agevolazione consiste infatti in una combinazione di finanziamento della durata massima di dieci anni e di una quota di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile (prima era al 75 per cento). ​I settori ammessi sono manifatturiero, servizi, commercio e turismo. La nuova platea allargata dei potenziali beneficiari ammette ora tutte le imprese a prevalente conduzione giovanile (51 per cento della compagine) oppure femminile, costituite entro i 5 anni precedenti (prima erano 12 mesi).

“Un’ulteriore occasione per fare impresa con il giusto sostegno ai propri progetti – spiega Lido Cei di Easy fund consulting, realtà specializzata in finanza agevolata –. Noi crediamo nella ripartenza e nella possibilità di pianificare il futuro insieme alle imprese che ci sono o che possono nascere”.

La domanda viene gestita tramite piattaforma Invitalia. Non ci sono graduatorie, le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione.

“I nostri professionisti sono a disposizione – conclude Lido Cei – perchè per ottenere i benefici delle agevolazioni è necessario programmare e pianificare scelte e strategie. Siamo a fianco delle imprese per aiutarle in ogni fase della preparazione e presentazione della domanda”.