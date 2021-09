Nuova Sabatini, risorse in esaurimento per l’acquisto di beni strumentali

C’è ancora poco tempo per accedere alla Nuova Sabatini, le risorse messe nuovamente in campo dal ministero dello sviluppo economico per l’acquisto di beni strumentali stanno infatti per esaurire.

Con decreto direttoriale del 2 luglio 2021 è stato infatti riaperto lo sportello per la presentazione delle domande, con lo stanziamento di nuove risorse pari a 425 milioni di euro ma all’1 settembre il contributo prenotato era già pari al 92% delle risorse totali, quindi il contributo disponibile è soltanto all’8%.

Grazie al contributo ministeriale le piccole e medie imprese hanno la possibilità di ottenere finanziamenti agevolati da parte degli istituti di credito per macchinari, attrezzature, impianti, tecnologie digitali, beni strumentali ad uso produttivo, hardware e software. Oltre a facilitare l’accesso al credito la Nuova Sabatini prevede anche un contributo a fondo perduto da parte del Mise pari al valore degli interessi calcolati sull’importo dell’investimento (2,75% per investimenti ordinari, 3,575% per investimenti in tecnologie 4.0).

“La Nuova Sabatini rappresenta un’ottima opportunità per le imprese – spiega Lido Cei di Easy Fund Cunsulting – in quanto siamo davanti ad un’ottima opportunità che permette alle attività di continuare a mettersi in gioco andando a migliorare il loro modo di fare impresa. Come sottolineiamo sempre la finanza agevolata deve diventare una strategia aziendale per essere davvero determinante e per far questo, imprenditori, manager e consulenti devono lavorare in sinergia”.

