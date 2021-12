Superbonus 110%, in un anno 11,9 miliardi di investimenti

In 15 anni le agevolazioni in materia di efficientamento energetico hanno garantito al nostro paese di essere un punto di riferimento a livello global per l’efficienza energetica. 53 miliardi in buona parte (circa il 65%) garantiti dall’ecobonus, con l’ultimo anno caratterizzato dal superbonus 110% con investimenti ammessi a detrazioni paria a 11,9 miliardi. I dati sono del consueto Rapporto Enea che indica per gli edifici unifamiliari un investimento medio di 105 mila euro per i condomini di 574 mila.

“Noi abbiamo creduto da sempre nelle potenzialità della finanza agevolata e delle misure come l’ecobonus, il sismabonus – spiega Lido Cei, amministratore di Idea Service e della start up Easy Fund Consulting, dedicata proprio a questo – tanto da dedicarvi una specifica area del nostro lavoro con professionisti specializzati”.

Una transizione ecologica che si è tradotta e si sta traducendo in una spinta importante per l’economia, a partire ovviamente dal settore dell’edilizia ma andando poi a ricadere sul sistema dei consumi e quindi contribuendo ad una ripartenza vera del paese.