Lido Cei: “Pnrr, è l’unica occasione per rimettere in moto il Paese”

“Se esiste un percorso per consentire al Paese di rimettersi concretamente in moto questo dipende in gran parte dal successo del Pnrr”. A sostenerlo è Lido Cei di Idea Service.

“Non tanto – prosegue – per i 200 milioni messi in campo dalla Ue a nostro favore per tutti i lavori e le riforme previste che dovremo realizzare entro la fine del 2026. Cinque anni per cambiare un Paese sono pochi certamente ma queste sono le condizioni che certamente metteranno a dura prova la nostra capacità di saper gestire al meglio la indispensabile partnership pubblico privato senza la quale sarà fallimento certo del progetto. Nessun Paese ha ottenuto quanto l’Italia, il secondo è la Spagna con 80 miliardi. Dunque una enorme responsabilità. Una quota dei 200 miliardi sono aiuti veri e propri ma il grosso deve essere restituito e la capacità di saper realizzare le riforme e con una elevata redditività sociale sarà decisiva per poter restituire i prestiti. Un aspetto che spesso viene sottovalutato: le risorse che dovremo restituire dovranno essere supportate da investimenti – quelli che Mario Draghi ha definito il ‘debito buono’ – che a loro volta genereranno obbligatoriamente risultati in termini di miglioramento delle nostre capacità di spesa e questa volta non potremo permetterci le classiche cattedrale nel deserto. Un salto di qualità nella nostra capacità di spesa delle risorse europee di cui troppo spesso non abbiamo usufruito se non per percentuali mai superiori al 30% è fondamentale per non perdere quella che si annuncia essere l’ultima occasione che al nostro Paese è concessa per tornare ad occupare il posto che gli compete”