Cei: “Nella legge di bilancio un ampio pacchetto di agevolazioni per le imprese”

“Nella legge di bilancio 2022 c’è un ampio pacchetto di misure agevolative per le imprese”. Parola di Lido Cei che con la sua start up Easy Fund Consulting è al fianco delle imprese proprio per cogliere ogni opportunità di rilancio e sviluppo: “Tante conferme, alcuni cambiamenti e novità. Come sempre è necessario avere chiara la situazione e programmare per non rischiare di perdere occasioni di investimento e crescita”.

Proroga e rimodulazione dei bonus per i beni materiali e immateriali 4.0 e del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design. Viene anche rifinanziata con 900 milioni di euro la Nuova Sabatini ed inoltre viene incrementata di 1,5 miliardi la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri. Sul fronte edilizia nuovo calendario invece per il superbonus 110%, conferma per tutto il 2022 del bonus facciate, ma con aliquota ridotta al 60%, stabilizzazione fino al 2024 di tutti gli altri bonus “minori”.

“Serve un continuo aggiornamento per poter effettuare una strategia efficace – conclude Lido Cei – per questo i nostri professionisti sono sempre a disposizione delle imprese perchè solo con un lavoro di squadra si ottengono risultati importanti in materia di finanza agevolata”.