Contributi per i centri storici, Cei (Easy fund): “Ecco come cogliere le opportunità”

“Avere a fianco un consulente per essere rapidi ed efficaci nel cogliere le opportunità”. Così Lido Cei, Easy Fund consulting si rivolge alle micro imprese.

“Ci sono le attività dei centri storici della nostra Provincia, quelle dei comuni termali come Bagni di Lucca e quelle dei comuni che dal 21 marzo al 17 aprile 2021, con apposita ordinanza, sono stati classificati zona rossa, come Viareggio, tutte hanno la possibilità di fare richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori della Regione Toscana – ricorda Cei -. Importo massimo di 2500 euro per imprese commerciali, turistiche e della ristorazione, culturali che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019. Lo sportello per la presentazione della domanda è aperto dalle 9 del 17 gennaio alle 17 del 4 febbraio”.

“Un ulteriore opportunità per le imprese – spiega Cei – ma è necessario essere rapidi e fare le cose fatte bene. Per questo avere una strategia aziendale che prevede al proprio fianco esperti di finanza agevolata è decisivo per non perdere occasioni. Brevità della finestra e conoscenza dei requisiti e delle modalità sono questioni che i nostri professionisti affrontano su tutti i bandi per seguire le imprese in ogni aspetto dalla modulistica, alla tempistica al caricamento della domanda vera e propria”.