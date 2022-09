Pannelli fotovoltaici per le aziende dell’agroalimentare: arrivano gli incentivi

Il ministero ha pubblicato il bando per accedere agli incentivi della misura Pnrr Parco Agrisolare: a disposizione c’è un miliardo e mezzo per installare pannelli fotovoltaici nelle aziende del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale. Una cifra importante che potrebbe cambiare il volto energetico ma anche strutturale delle nostre campagne e delle tante aziende agricole presenti dalla Versilia, alla piana ma anche nella media valle ed in Garfagnana. La misura è finalizzata infatti a rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.

“Le risorse sono importanti – conferma Lido Cei amministratore di Easy Fund a fianco delle imprese per cogliere al meglio opportunità come questa – il nostro staff è a lavoro perché a fine settembre scatteranno le domande ed è necessario partire subito per la documentazione, le verifiche e la progettazione necessaria. Come sempre le aziende, in questo caso quelle del settore agricolo, devono farsi trovare pronte all’appuntamento. Per questo noi ci siamo e siamo al loro fianco con i nostri professionisti”.