Nuove opportunità per le imprese con gli incentivi per l’innovazione

Sta per arrivare Brevetti +, l’incentivo pensato per valorizzare i brevetti più attuali e più qualificati che derivano dai risultati della ricerca pubblica e privata. Le domande dovranno infatti pervenire a partire da fine settembre.

“Si tratta di una bella opportunità – spiega Lido Cei, amministratore di EasyFund Consulting – l’obiettivo dell’incentivo è sostenere la capacità innovativa e competitiva delle micro, piccole e medie imprese e noi come Easy Fund siamo pronti come sempre ad aiutare le aziende a provare ad accedere al contributo che è a fondo perduto fino ad un massimo di 14 mila euro”.

Brevetti + è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici per la progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione, per l’organizzazione e lo sviluppo e per il trasferimento tecnologico.

“Easy Fund Consulting, azienda leader nella finanza agevolata e nella consulenza alla imprese – conclude Lido Cei – è a disposizione con il suo staff perché professionalità e competenza sono indispensabili per cogliere questa e le altre opportunità a partire da una programmazione, progettazione e documentazione adeguata”.