La cellulite appare con un suo aspetto specifico che tanto ci infastidisce: piccoli affossamenti nel tessuto cutaneo. Una passeggiata tra dune e fosse lunari, buccia d’arancia, gruviera, spugna, ognuno la interpreta come preferisce, fatto sta che sicuramente mette a disagio chi ne è soggetta.

Non solo perché risulta antiestetica ma perché se non adeguatamente trattata può diventare cronica e dolorosa, anche laddove non esistano casi di sovrappeso evidente. Gli ormoni, poi, fanno il loro lavoro: nel periodo premestruale, infatti, è ancora più evidente, ma ciò che favorisce e “aggrava” la situazione è uno stile di vita disordinato: alcool, fumo, stress e cibo poco sano sono tutti buoni alleati della cellulite.

Foto 2 di 2



Cos’è esattamente la cellulite? Un’alterazione degli stati profondi della nostra pelle che si riempiono di grassi e liquidi in eccesso che si vedono sotto forma di buccia d’arancia ma può degenerare e diventare dolente. Perché noi donne e non uomini? Questione genetica e soprattutto ormonale. I nostri estrogeni fanno dilatare i capillari e quindi siamo più soggette a ristagni di liquidi e adiposi.

Cosa devo fare per contrastarla?

Sicuramente educare le proprie abitudini seguendo uno stile di vita che preveda sana alimentazione e adeguato allenamento. Tutto ciò che ti è garantito dall’esperienza ultratrentennale e la completezza di servizi orientati al benessere di Ego Wellness Resort.

Mangiare in modo equilibrato può aiutare a perdere peso e anche a contrastare la cellulite. È importante perché le cellule adipose possono anche ostruire i vasi sanguigni e ostacolare il flusso della circolazione, rallentando il metabolismo e alterando il drenaggio linfatico. Questo rende la pelle ancora più ruvida e poco elastica e le cellule di grasso ancora più visibili.

Ego Wellness

Così come consiglia Ego Nutrition Project è meglio evitare i cosiddetti junk food – cibi grassi o fritti, alcol e zucchero, nemici della pelle liscia e anche del peso forma – e attenersi a queste 3 semplici ‘regole’:

1. Bevi a volontà: l’acqua. Anche le tisane, ma soprattutto semplice e sana acqua. In questo modo trasporti nutrienti vitali alle tue cellule e elimini le scorie.

2. Evita il sale: lo sapevi che le sostanze ricche di sale causano ritenzione idrica dei tessuti? E i tessuti gonfi rendono più visibile la buccia d’arancia. Impiega poco sale integrale, spezie e scegli la cottura a vapore o a cartoccio.

3. Abbonda con il potassio: albicocche, banane, patate, zenzero e carciofi, tutti ricchi di potassio. Questo minerale aiuta il trasporto di ossigeno e di nutrienti e l’eliminazione delle scorie, riparando e rinnovando le cellule. Anche le noci sono ricche di vitamina E che aiuta la pelle.

Esiste un metodo vincente per sconfiggere la cellulite?

Se davvero vuoi conquistare un corpo tonico e una pelle libera da inestetismi sicuramente la migliore delle abitudini da intraprendere è quella di un’adeguata attività fisica! Per combattere la cellulite su cosce e natiche, rafforzare i tessuti connettivi e sentirsi finalmente a tuo agio con te stessa, bisogna fare costante ed adeguato esercizio fisico.

A Lucca abbiamo la fortuna di poter scegliere l’attività più adatta, non una qualunque, ed essere seguiti attentamente nel proprio percorso grazie all’esperienza ultratrentennale orientata al benessere del team di esperti qualificati Ego, più che una semplice palestra.

Tra le innumerevoli soluzioni vincenti, che applicano protocolli di allenamento personalizzati, ne suggeriamo tre sicuramente da provare, alle quali, magari, non avevi pensato.

1. Ego Acqua Jump: un’attività particolarmente coinvolgente in acqua, nell’esclusiva Wellness Pool Ego con oltre 40 diverse tipologie di acquafitness! L’Acqua Jump ne intensifica il benefico potere drenante. Il tappeto elastico creato appositamente per questo specifico workout acquatico propone un lavoro sensibilmente efficace su tutto il corpo. I ‘jump’ scandiscono le sequenze di esercizi che propongono un allenamento cardiovascolare e muscolare, andando a favorire il processo di dimagrimento, la tonificazione muscolare, il miglioramento del controllo motorio e dell’equilibrio fin dalle prime lezioni. Entra nel flow di Acqua Jump! Produce un piacevole effetto di riduzione dello stress e un grande impatto nella definizione della tonicità muscolare: linfodrenaggio assicurato, come in tutte le attività in acqua, consigliatissime per debellare la cellulite.

2. Ego Pump: il team tenico Ego ha personalizzato il tradizionale “fitness pump” che accompagna, con un mirato interval training aerobico a anaerobico, ad un corretto aumento della massa magra muscolare senza provocarne eccessi di stress. La maggior connettività del tessuto, così, ha influenza benefica sulla riduzione localizzata di cellulite.

3. Ego Walking: parte dalla pianta del piede un massaggio costante per 45 minuti di camminata a ritmo sostenuto e variato sul tapis roulant, ottimo allenamento cardio che agisce positivamente sul naturale drenaggio dei tessuti delle gambe, un vero toccasana per la circolazione e quindi un vero alleato contro la cellulite.

Ego Walking

Adesso prenotati al tuo corso e sii fiduciosa: non ti immagini neanche che risultati meravigliosi otterrai!