Ego City Fit Lab riapre: accesso in sicurezza nella struttura di viale Carlo del Prete

Nel rispetto totale dei protocolli di riapertura delle palestre ricevuti dal governo e dalle autorità competenti, dal 25 maggio sarà possibile riprendere ad allenarsi in tutta sicurezza ad Ego City Fit Lab.

Il Centro Ego a due passi dalle Mura, nato 4 anni seguendo il concept britannico della fitness boutique e da sempre impostato secondo la logica degli small group e dei personal trainer, quindi con flussi di persone moderati e perfettamente gestibili, riaprirà finalmente al pubblico. “Igiene e pulizia sono da sempre un nostro vero fiore all’occhiello – ricorda il titolare, Renato Malfatti – ed è bello scoprire che sarà relativamente facile per noi adottare e seguire i nuovi importantissimi protocolli di sanificazione”.

Secondo le nuove disposizioni, lo staff di Ego City Fit Lab sarà ancora più scrupoloso nel garantire la reintegrazione dell’aria all’interno di tutti i locali del club, le sanificazioni costanti di tutte le filtrazioni dell’aria, il potenziamento delle attività di sanificazione e igienizzazione di tutti i locali e delle attrezzature, la raccolta differenziata di rifiuti mascherine, fazzoletti ed eventuali guanti monouso.

Per affrontare al meglio questa fase di ripartenza, i Centri Ego hanno istituito uno specifico piano di sicurezza ed una semplice campagna di sensibilizzazione #rispettiamoleregole.

“Siamo assolutamente certi della responsabilità e del buon senso di tutta la nostra clientela – aggiunge Malfatti, – per cui riteniamo sarà semplice leggere, comprendere, condividere, assimilare e rispettare con responsabilità le poche nuove norme che regolamenteranno le prime settimane di frequentazione all’Ego City Fit Lab. Accettare qualche ragionevole compromesso garantirà a tutti un utilizzo fantastico di tutti i nostri meravigliosi servizi”.

Ad oggi sono tutto sommato pochissime le limitazioni d’apertura: la sala corsi, la sala fitness e gli spogliatoi si potranno utilizzare in modo contingentato e con alcune regole precise. Per il resto sarà possibile usufruire del club in modo assolutamente piacevole e sicuro.

Sul sito www.egocity.it sono consultabili tutte le regole da seguire per poter accedere in sicurezza al club ed allenarsi serenamente. Tali regole sono esplicitamente esposte anche negli appositi spazi dedicati del centro.