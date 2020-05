Dal 3 giugno riapre Ego Wellness Resort a Sant’Alessio

Anche in Ego Wellness Resort, a Sant’Alessio, nel rispetto totale dei protocolli di riapertura delle palestre ricevuti dal governo e dalle autorità competenti, da mercoledì (3 giugno) sarà possibile riprendere ad allenarsi in tutta sicurezza .

“Igiene e pulizia sono da sempre un nostro vero fiore all’occhiello – ricorda il titolare e direttore Renato Malfatti – ed è bello scoprire che sarà relativamente facile per noi adottare e seguire i nuovi importantissimi protocolli di sanificazione. Secondo le nuove disposizioni, saremo quindi solo ancor più scrupolosi: nella reintegrazione della salubre aria di Sant’Alessio all’interno di tutti i locali del resort, nelle sanificazioni costanti di tutte le filtrazioni dell’aria, nel potenziamento delle attività di sanificazione e igienizzazione di tutti i locali e delle attrezzature, nell’intensificazione i controlli chimici e microbiologici della piscina e delle aree esterne, nella raccolta differenziata di rifiuti, mascherine, fazzoletti ed eventuali guanti monouso”.

“Per affrontare al meglio questa fase di ripartenza – aggiunge Malfatti – abbiamo poi istituito un piano di sicurezza ed una campagna di sensibilizzazione #rispettiamoleregole. Siamo assolutamente certi della responsabilità e del “buon senso” di tutta la nostra clientela, per cui riteniamo sarà facile leggere, comprendere, condividere, assimilare e rispettare con responsabilità le poche nuove norme che regolamenteranno le prime settimane di frequentazione all’Ego Wellness Resort. Accettare qualche ragionevole compromesso garantirà a tutti voi e ai collaboratori un utilizzo fantastico di tutti i nostri meravigliosi servizi, sia indoor sia outdoor, piscina compresa”.

Ad oggi sono infatti pochissime le limitazioni d’apertura: al momento non è ancora consentito accedere ai servizi Spa, beauty e post-traumatica, mentre gli spogliatoi si potranno utilizzare in modo contingentato e con alcune regole precise che tutti dovranno osservare scrupolosamente. Per il resto sarà possibile usufruire del resort in modo assolutamente piacevole e sicuro.

Tutti i regolamenti di ogni area sono consultabili sul sito www.egowellness.it e non resta che augurare una buona ripresa dell’attività a tutti, per preservare e migliorare la propria salute e il benessere.