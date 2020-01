Ripartire da sé con gli incontri al consultorio

Il nuovo anno è iniziato, un anno ‘doppio’ e particolare, e tutti noi possiamo sentirci affaticati e un po’ appesantiti dalle feste; d’altra parte potremmo anche sentire una spinta a voler progredire e andare avanti. Magari siamo carichi di buoni propositi per questo nuovo ciclo che ci regala ben 366 opportunità chiamate giorni; o magari siamo confusi ma con la voglia e l’augurio che ‘quest’anno sia migliore dell’anno passato’.

Ma se ti dicessi che gli auguri sono ingannevoli? Se ti dicessi che quella vocina che (forse) ti dice che il 2019 è stato pessimo e ‘puntiamo tutto sul 2020’ è solo la stessa vocina che ti fa ripetere gli stessi errori anno dopo anno in un circolo vizioso?

Certo, il pensiero positivo è importante; ma è del tutto inutile se dopo aver pensato positivo non agisci. È perfettamente inutile ‘puntare tutto’ e ‘augurarsi il meglio’ se poi non agisci. Già, solo che rischiamo tutti di partire in quarta con mille obiettivi e poi fermarci al primo autogrill quando perdiamo motivazione e costanza (cioè di solito quando veniamo riassorbiti dalla routine e dagli automatismi). Quindi? La soluzione qual è?

Locandina

Te ne proponiamo una: ripartire da te. Non sarà particolarmente innovativo o sorprendente, ma è essenziale. I sensazionalismi non ci interessano.

Ripartire da te è semplice solo in apparenza: scommetto che hai pensato spesso che ‘non hai tempo’, o ‘ci sono cose più importanti da fare’, o ‘in fondo stai bene così’, salvo poi ripetere gli stessi errori, soffrire nelle tue relazioni, essere insoddisfatto della tua vita e sospirare rassegnato che ‘tanto va così’.

Ci sono andata vicina? Se anche solo una di queste frasi fa parte del tuo repertorio allora ho una proposta da farti: riparti da te. In un gruppo esperienziale. In un contesto dove la tua privacy è protetta e custodita. Un solo pomeriggio al mese.

Quindi ricapitolando: il tuo tempo è ottimizzato al meglio, non sei solo in questo nuovo viaggio, e sei protetto. Ogni mese esploreremo insieme un argomento per fare la differenza nelle tue relazioni: scopriremo il vero potere delle parole (quello che ti sorprenderà da quanto era facile), disegneremo le relazioni con un tratto personale del tutto nuovo, molleremo finalmente la presa liberandoci dai sensi di colpa che quest’anno non vogliamo portarci in groppa ed infine finiremo (o forse ripartiremo?) dalle emozioni semplici che spesso falsiamo senza accorgercene.

Nel 2020, punta tutto su di te.