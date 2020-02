Fare la differenza nelle relazioni: al via incontri al consultorio

Non c’è crescita personale senza cambiamento, anche se cambiare è una delle cose più complesse ed il motivo è semplice: nessuno ce lo ha insegnato.

Molto spesso aspettiamo che la fata turchina compaia nella nostra vita, accompagnandoci nel mondo fantastico, ma non è cosi, non deve e non può essere così. La nostra vita inizia veramente a cambiare nel momento in cui ci assumiamo tutta la responsabilità del cambiamento.

Ogni giorno, se veramente lo vogliamo, possiamo aprire la mente a nuove conoscenze, imparando qualcosa di nuovo, migliorando noi stessi. Il cambiamento va continuamente cercato, non va evitato. Il cambiamento è una straordinaria occasione di evoluzione, di espansione e di miglioramento per quello che siamo. Se vuoi fare la differenza prova a scegliere un nuovo modo per agire il cambiamento.

Riparti da te, in un gruppo esperienziale, in un contesto dove la tua privacy è protetta e custodita. Un solo pomeriggio al mese.

Calendario

Quindi ricapitolando: il tuo tempo è ottimizzato al meglio, non sei solo in questo nuovo viaggio, e sei protetto. Ogni mese esploreremo insieme un argomento per fare la differenza nelle tue relazioni: scopriremo il vero potere delle parole (quello che ti sorprenderà da quanto era facile), disegneremo le relazioni con un tratto personale del tutto nuovo, molleremo finalmente la presa liberandoci dai sensi di colpa che quest’anno non vogliamo portarci in groppa ed infine finiremo (o forse ripartiremo?) dalle emozioni semplici che spesso falsiamo senza accorgercene.

Vi aspettiamo in questo nuovo avventuroso viaggio a partire dal 29 febbraio (dalle 14 alle 18) al consultorio La famiglia di via del Fosso, davanti la scuola Santa Dorotea. Per informazioni contattare Giulia al numero 349.3954399 oppure Patrizia al numero 340.8258578