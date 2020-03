Angoscia coronavirus? C’è la psicologa a distanza, anche via WhatsApp

Alla luce di ciò che sta succedendo, e in seguito al decreto messo in atto dal governo, il Consultorio La Famiglia sospenderà le proprie attività fino a data da destinarsi. “Riprenderemo al più presto più forti e motivati di prima”, dice la presidente dell’Acf.

“Nel frattempo, per non lasciarvi soli in questo momento così difficile – spiega il Consultorio – abbiamo pensato di istituire un servizio di supporto psicologico, gratuito. Il servizio è a cura della dottoressa Matilde Ragghianti. Potete contattarla tramite chiamata, Whatsapp o email il martedì dalle 16 alle 19, o mercoedì, giovedì e venerdì dalle 11 alle 14″.

L’email è matilderagghiantipsicologa@gmail.com e risponde al numero 371.4119119