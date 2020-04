Covid-19, Acf non si ferma: supporto psicologico al telefono

L’Acf, associazione consulenza per la famiglia, da oltre 40 anni è un punto di riferimento per Lucca e la Lucchesia. Dal 1978 si occupa di dare sostegno psicologico, con il suo Consultorio, e anche materiale con il Centro di accoglienza alla vita.

Ma il lavoro dell’Acf non si ‘limita’ a questo. L’obiettivo dell’associazione è soprattutto quello di prevenire la situazione di disagio. È dunque uno spazio dove la persona può seguire percorsi, individuali e di gruppo, che la aiutino a creare sane relazioni.

Questo si concretizza per quanto riguarda i percorsi individuali in incontri con professionisti qualificati (psicologi, educatori, counselor), consulenze sui fiori di Bach, trattamenti Reiki e incontri individuali di meditazione.

Inoltre due avvocati hanno messo a disposizione la loro professionalità per fornire consulenze legali. Ma molte sono anche le attività di gruppo: gruppi di auto-mutuo aiuto, scambi Reiki, gruppi di crescita personale, corsi di meditazione, gruppi di lettura e tante serate e giornate a tema.

La nostra mission di crescita personale si estende anche al Cav (Centro di accoglienza alla vita) dove alla distribuzione di generi di prima necessità per donne incinte e bambini fino ai due anni si affianca un percorso personale che le mamme seguono con una counselor ed un’assistente sociale.

Naturalmente, per i motivi che tutti sappiamo, l’Acf in questo momento è costretta a non restare aperta al pubblico. Ma noi non vogliamo lasciarvi soli in alcun caso. Abbiamo dunque messo a disposizione un numero di telefono che potete chiamare in caso aveste bisogno di sostegno psicologico. Vi risponderà la dottoressa Matilde Ragghianti, psicologa e non volontaria. La consulenza è totalmente gratuita.

Il numero è 3714119119 ed è attivo il martedì dalle 16 alle 19 e il mercoledì, giovedì e venerdi dalle 11 alle 14. Inoltre il numero del consultorio, 3274168832, è sempre attivo dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 19. Anche chiamando questo numero troverete il supporto di un professionista. Non siete soli!

dottoressa Elisa Pietrini

counselor