Assistenza alle neomamme, raccolta di materiale per l’area materno-infantile dell’Acf

L’area materno-infantile dell’Acf è impegnata dal 1978 nel prestare assistenza alle neomamme in difficoltà o donne con bambini 0-3 anni, fornendo prodotti per la prima infanzia 0-24 mesi (vestitini in buono stato, scarpine, pannolini, latte, omogeneizzati eccetera).

L’associazione è sempre alla ricerca di tutto ciò di cui un neonato o bambino necessita.

In un momento come questo di grande emergenza, le mamme che si rivolgono a noi sono aumentate (per ovvi motivi!!!) e hanno difficoltà a reperire tutto ciò che e necessario per i loro figli. Purtroppo in questa prima fase rimane difficile prendere passeggini, lettini, giocattoli usati per sicurezza igienica, quindi dobbiamo sicuramente acquistare materiale nuovo.

Di cosa necessita il centro? Di corredini per la nascita, latte in polvere e pannolini, biberon, sterilizzatori, omogenizzati e prodotti per l’infanzia, vestitini e tutto ciò inerente all’igiene del neonato.

Chi desidera contribuire al sostegno di queste famiglie può contattare la resposabile dell’area materno-infantile Paola, al numero 339.2968925, oppure il presidente, Patrizia, al 340.8258578. Grazie di cuore.