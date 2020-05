Riparte l’attività dell’associazione Consulenza per la Famiglia

Accogliere la persona nel suo disagio, offrire un aiuto professionale, aiutarla a riappropriarsi della propria identità, della propria bellezza e ricchezza umana è da sempre l’obiettivo della nostra associazione Consulenza per la Famiglia.

Ogni giorno ci troviamo impegnati ad accompagnare le tante persone che si rivolgono a noi, incoraggiandole ad intraprendere un percorso di cura della propria persona, sostenendole con fiducia, aiutandola a riscoprire le risorse necessarie per imparare a compiere scelte autonome, incoraggiandole al cambiamento.

Cambiare non sempre è facile, bisogna imparare ad osare, accettando tutti i rischi che il cambiamento comporta.

Ma il fascino del cambiamento apre ad una nuova visione della vita, a nuovi obiettivi, a nuove energie.

Il cambiamento esprime immaginazione, consapevolezza e responsabilità.

Quando assumiamo la responsabilità dei nostri pensieri, delle nostre decisioni e delle nostre azioni avvengono i cambiamenti

Questo noi facciamo dal 1978 e con rinnovata energia e con grande entusiasmo da domani (18 maggio) riprendiamo tutte le nostre attività, nel rispetto delle nuove modalità di accesso.

Chiunque può accedere ai nostri servizi, oggi più che mai, dove la risorsa economica è precaria, lo smarrimento e la paura di uscire, legata al fatto che non torniamo in una situazione di normalità, ma ci addentriamo in un mondo ancora pieno di difficoltà, ci accompagna giorno dopo giorno. Insieme impareremo ad adottare nuovi comportamenti, lasciando andare vecchie abitudini. Condividi insieme a noi questa opportunità di crescita.

Chiamando al numero 327.4168832 avrai tutte le informazioni necessarie. Grazie per la fiducia.