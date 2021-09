Le migliori attività per divertirsi coi bambini

Quale migliore occasione se non la stagione estiva per organizzare delle divertenti attività con i più piccoli? Esistono un’infinità di possibili alternative e di luoghi nei quali poter passare del tempo spensierati insieme alla propria famiglia e in compagnia dei più piccini.

Quali sono i migliori luoghi da frequentare con i propri figli, per stimolare al massimo la loro voglia di divertimento?

Parchi tematici

Il parco divertimento è sicuramente uno dei luoghi più ambiti dai più piccoli (e non solo!). Esistono diversi parchi tematici e acquatici in Italia e, al contrario di quanto molti pensano, non sono affatto adatti solo ai bambini, ma sono capaci di coinvolgere anche il pubblico più adulto: un’idea perfetta quindi per tutta la famiglia!

Questi luoghi, oltre a suscitare l’entusiasmo nei più piccoli, sono un punto di aggregazione eccellente, dove trascorrere delle giornate spensierate sperimentando le diverse attrazioni e i più originali giochi d’acqua.

La stagione estiva è probabilmente la più indicata per questi parchi in quanto le temperature sono più piacevoli e sono senza dubbio maggiori le opzioni disponibili. Scivoli, giochi d’acqua, montagne russe: le giostre a disposizione sono un’infinità e ne esistono per i più temerari, come per i più paurosi.

Un pic nic al parco

Sembra un’attività quasi scontata, soprattutto durante la stagione estiva e primaverile, eppure sono moltissime le persone che non hanno mai provato quest’esperienza o quelle che non conoscono i numerosi parchi e spazi verdi che popolano le diverse città d’Italia.

Un’attività praticamente a costo zero, che può essere trasformata in una giornata di gioco con i più piccoli, restando sempre in mezzo alla natura. Molto spesso ci si scorda infatti quanto le attività più piacevoli possano essere davvero dietro casa e di come, con poco, si possano trascorrere piacevolissimi momenti assieme a tutta la famiglia.

Anche città piuttosto trafficate e caotiche come Milano stanno creando sempre più spazi verdi, dove respirare aria pulita e giocare assieme ai propri figli. Sono attività che si possono organizzare in giornata, ma banalmente anche dopo una giornata di lavoro, sfruttando le lunghe giornate estive.

L’acquario, un luogo magico per i più piccoli

Non sono così numerosi, ma se capita l’occasione di passare in vacanza o per svago in una delle città che ospitano un acquario, questa è sicuramente un’attività da non perdere. Un acquario sicuramente degno di nota, e probabilmente tra i più conosciuti, è ad esempio l’Acquario di Genova: al suo interno si possono trovare moltissime specie marine e attività formative utili soprattutto per i più piccoli.

Si tratta di luoghi che rimangono impressi nella memoria dei bambini poiché qui hanno l’occasione di vedere da vicino gli esseri viventi più misteriosi che popolano le profondità marine.

Gita in barca!

Forse non proprio alla portata di tutti se noleggiata privatamente, ma sicuramente molto più accessibile se si partecipa in gruppo: una gita in barca è sempre un’ottima occasione per divertirsi in mezzo alle onde in numerosi luoghi d’Italia. Non è infatti strettamente necessario essere sul mare per fare un tour sulle onde, perché anche in diverse zone di lago è possibile noleggiare imbarcazioni o fare da passeggeri per escursioni di una giornata.

Molte delle gite prevedono inoltre il pranzo o la cena a bordo, così da avere un vero e proprio trattamento all-inclusive! I bambini non potranno che essere elettrizzati da questa esperienza e, in alcune particolari zone di mare, queste esperienze permettono anche di nuotare tra le onde ammirando fondali incredibili.

Questi sono solo alcuni dei divertimenti e delle attività che si possono organizzare con i più piccini. Ovviamente bisogna sempre fare i conti con il budget a disposizione scegliendo di caso in caso l’attività più idonea per la propria famiglia, anche in relazione ai gusti familiari: riuscire a conciliare le esigenze di tutti i membri della famiglia non è sempre così scontato.